Белорусско-ганский бизнес-форум проходит в Минске - какие темы в центре внимания

На Белорусско-ганском бизнес-форуме атмосфера максимально рабочая. Интерес к этой встрече колоссальный - свыше 150 представителей белорусских компаний готовы предложить свои идеи для дальнейшего сотрудничества. В Минск приехали представители крупного бизнеса Африки, чтобы навести экономические мосты.

Форум - площадка для презентации ключевых компетенций Беларуси и Ганы. Обсуждают направления, по которым могут развиваться отношения между компаниями. Гана делает ставку на тотальную модернизацию своего сельского хозяйства, здесь белорусские компетенции как нельзя кстати.

"Если говорить о Гане, то это взаимодополняемое сотрудничество. Мы традиционно предлагаем свою продукцию сельского хозяйства, машиностроения, продовольственную линейку. Фармацевтическая отрасль, здравоохранение, образование - этим мы не ограничиваемся, но это наиболее актуальные и востребованные с обеих сторон области, на которых мы будем фокусироваться. Дальше будем деловую повестку развивать и расширять".