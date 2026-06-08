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Белорусско-ганский бизнес-форум проходит в Минске - какие темы в центре внимания
Бизнес-форум, организованный Национальным центром поддержки экспорта совместно с Центром содействия инвестициям Ганы, проходит в Минске.
На Белорусско-ганском бизнес-форуме атмосфера максимально рабочая. Интерес к этой встрече колоссальный - свыше 150 представителей белорусских компаний готовы предложить свои идеи для дальнейшего сотрудничества. В Минск приехали представители крупного бизнеса Африки, чтобы навести экономические мосты.
Форум - площадка для презентации ключевых компетенций Беларуси и Ганы. Обсуждают направления, по которым могут развиваться отношения между компаниями. Гана делает ставку на тотальную модернизацию своего сельского хозяйства, здесь белорусские компетенции как нельзя кстати.
Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:
"Если говорить о Гане, то это взаимодополняемое сотрудничество. Мы традиционно предлагаем свою продукцию сельского хозяйства, машиностроения, продовольственную линейку. Фармацевтическая отрасль, здравоохранение, образование - этим мы не ограничиваемся, но это наиболее актуальные и востребованные с обеих сторон области, на которых мы будем фокусироваться. Дальше будем деловую повестку развивать и расширять".
Впереди B2B-переговоры. Стороны с глазу на глаз обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества.