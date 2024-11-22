Акции "Наши дети" и "От всей души" завершаются - где успели побывать волонтеры

Детские дома, центры реабилитации, больницы, многодетные семьи - в праздничные дни ни один ребенок не остался без внимания и подарков. Кроме того, белорусы окружили заботой и старшее поколение.

Сегодня в стране проживают более 1,5 млн человек в возрасте старше 65 лет. В рамках акции "От всей души" волонтеры и неравнодушные люди посещали пансионаты, центры соцобслуживания, а также пожилых людей на дому. Особое внимание уделили долгожителям и ветеранам войны.