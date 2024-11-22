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Акции "Наши дети" и "От всей души" завершаются - где успели побывать волонтеры
15 января в Беларуси завершаются республиканские акции "Наши дети" и "От всей души".
Детские дома, центры реабилитации, больницы, многодетные семьи - в праздничные дни ни один ребенок не остался без внимания и подарков. Кроме того, белорусы окружили заботой и старшее поколение.
Сегодня в стране проживают более 1,5 млн человек в возрасте старше 65 лет. В рамках акции "От всей души" волонтеры и неравнодушные люди посещали пансионаты, центры соцобслуживания, а также пожилых людей на дому. Особое внимание уделили долгожителям и ветеранам войны.
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