Акция ко Дню Победы. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан

Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы и пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут, пишет БЕЛТА.

Акция пройдет в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.