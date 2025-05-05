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Акция ко Дню Победы. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан

Акция ко Дню Победы. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан

Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы и пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут, пишет БЕЛТА.

Акция пройдет в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

В БРКА отметили, что в этом году адвокаты также проведут бесплатные консультации в следующие даты:

  • 26 июня - по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси;
  • 1 октября - Дня пожилых людей;
  • 5 декабря - Дня юриста.


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