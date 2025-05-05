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Акция ко Дню Победы. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан
Акция ко Дню Победы. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных гражданnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/789f0d07-a0b2-4417-ac74-6143ebe0b816/conversions/5d2f8037-b867-43cb-8f6f-ba8d335a973e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/789f0d07-a0b2-4417-ac74-6143ebe0b816/conversions/5d2f8037-b867-43cb-8f6f-ba8d335a973e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/789f0d07-a0b2-4417-ac74-6143ebe0b816/conversions/5d2f8037-b867-43cb-8f6f-ba8d335a973e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/789f0d07-a0b2-4417-ac74-6143ebe0b816/conversions/5d2f8037-b867-43cb-8f6f-ba8d335a973e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы и пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут, пишет БЕЛТА.
Акция пройдет в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
В БРКА отметили, что в этом году адвокаты также проведут бесплатные консультации в следующие даты:
- 26 июня - по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси;
- 1 октября - Дня пожилых людей;
- 5 декабря - Дня юриста.