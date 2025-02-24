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Акция "Разам з мастацтвам" в третий раз стартовала в Беларуси. Расскажем о главной цели проекта
Новый этап общереспубликанской акции "Разам з мастацтвам" - "Слава Пераможцам!" запустил Молодежный театр эстрады при поддержке Министерства культуры Беларуси к 80-летию Великой Победы. Торжественный старт был дан в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны.
В годы лихолетья Беларусь понесла огромные потери, но наш народ проявил героизм, что стало важной частью общей Победы, которая укрепила национальное самосознание белорусов и оставила глубокий след в культуре и памяти, напоминая о цене мира и необходимости единства.
Так и общереспубликанская акция "Разам з мастацтвам" сегодня объединяет всех.
Акция стартовала в 2023 году и в третий раз возвращается на радары. В ходе ее проведения деятели культуры и искусства посетят более десятка диалоговых площадок по всей стране. В торжественном запуске акции приняли участие студенты и учащиеся столицы, представители общественных объединений.
Главная цель проекта - чтить великий подвиг предков и передавать эстафету памяти современному поколению, через искусство рассказывая о вкладе белорусского народа в Великую Победу.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: "Через искусство мы имеем возможность сказать то, что важно, то, что нужно. Через эмоции достучаться до сознания людей. В нынешнем году уже третий сезон этой акции. И каждый раз она приурочена к каким-то событиям".
В ходе старта акции состоялась церемония передачи жителем аг. Нисимковичи Чечерского района Гомельской области писем его отца-фронтовика семье. Письма переданы в фонд Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на постоянное хранение.
Подарком для участников и зрителей акции стал не только праздничный концерт, но и экспозиция юных художников Беларуси и России "Наследники Великой Победы".
Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, депутат Минского городского совета депутатов: "Вся страна живет ожиданием большого праздника - 80-летия Великой Победы. И именно событиям той войны, событиям той эпохи будут посвящены темы всех диалоговых площадок, которые запланированы на этот этап акции. В настоящее время мы запланировали посещение 18 населенных пунктов по всем регионам нашей страны, в которых поучаствуют творческие группы артистов Молодежного театра эстрады".
Следующая встреча под эгидой акции состоится в Минском колледже искусств
Долг нынешних поколений белорусов - помнить героические традиции прошлого. Нельзя забывать, что независимость страны ковалась в годы Великой Отечественной войны. Вечной будет наша благодарность всем живым и павшим героям.