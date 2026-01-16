Александр Маркевич назвал дестабилизацию в Иране частью плана Трампа по контролю над нефтью в мире

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c52ae32f-6c64-4b57-ba3e-1f4bf281bd95/conversions/f624bfc5-6301-41ce-9223-3f41d511e519-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c52ae32f-6c64-4b57-ba3e-1f4bf281bd95/conversions/f624bfc5-6301-41ce-9223-3f41d511e519-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c52ae32f-6c64-4b57-ba3e-1f4bf281bd95/conversions/f624bfc5-6301-41ce-9223-3f41d511e519-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c52ae32f-6c64-4b57-ba3e-1f4bf281bd95/conversions/f624bfc5-6301-41ce-9223-3f41d511e519-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Протесты в Иране, изначально вызванные экономическими проблемами, быстро приобрели политический характер с требованием возвращения монархии, что указывает на масштабную внешнюю поддержку. Завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич связал дестабилизацию в Тегеране с общей стратегией администрации Дональда Трампа по контролю над ключевыми нефтеносными регионами и срыву формирования многополярного мира. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Протесты продолжаются уже больше трех недель. Если первоначально они начинались по экономическим требованиям, связанным с тем, что произошел обвал национальной валюты, очень быстро эти протесты приобрели политический характер", - заявил эксперт. Он отметил, что к протестующим присоединились молодежь и интеллигенция. Среди новых лозунгов появились требования о смене внешнеполитического курса и даже о возвращении шахской власти, монархии.

"Сразу же, как черт из табакерки, появился наследный принц Реза Пехлеви, который более 45 лет не был в Иране, а проживал в Соединенных Штатах", - отметил Александр Маркевич. По его словам, это явно свидетельствует о серьезной внешней поддержке, а заявления претендента на престол все больше призывают к силовому захвату власти.

Главными заинтересованными сторонами в дестабилизации Ирана аналитик назвал США и Израиль. Действия Вашингтона он рассматривает в контексте общей стратегии. "У Трампа есть стратегия, которая ранее успешно была реализована в 1980-е и 1990-е годы. Этот план можно назвать "план Бжезинского 2.0". То, что он прибирает к рукам именно нефтеносные районы и нефтеносные государства", - пояснил Александр Маркевич. После успеха в Венесуэле, по его мнению, фокус сместился на Иран, занимающий четвертое место в мире по запасам нефти.

Второй, более глобальной целью этих действий, аналитик считает попытку не допустить укрепления альтернативных центров силы. "Основная нацеленность заключается в том, чтобы не дать сформироваться центрам силы многополярного мира, ослабить ШОС, БРИКС. И основная ось этих действий направлена против Китайской Народной Республики и против Российской Федерации", - заявил эксперт.