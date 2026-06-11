Александр Румак рассказал, как в Беларуси живут в согласии более 150 национальностей

Религиозный мир и покой - основные составляющие всеобщего мира. Об этом неоднократно говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. На территории белорусского государства уживаются более 150 национальностей. Как получается всем жить в согласии, поделился мнением в " Актуальном интервью" Александр Румак , уполномоченный по делам религий и национальностей.

Беларусь издавна считается многоконфессиональной и многонациональной страной, где живут люди, относящие себя к 25 конфессиям и религиозным направлениям. Беларусь не знает национальных конфликтов, и все это идет из глубины веков, потому что белорусская земля принимала у себя людей, находивших здесь вторую родину. На протяжении веков формировалась толерантность - люди вместе растили хлеб, отстаивали страну. "Беларусь становилась ареной столкновений и войн, приходивших к нам со стороны. Не белорусы это начинали, но они всегда вместе с украинцами, русскими, поляками, белорусскими татарами, евреями защищали землю и восстанавливали для жизни. В 20 веке численность национальностей значительно увеличилась, так как освобождали Беларусь представители более 70 национальностей, а потом они же восстанавливали из пепелища разрушенную страну", - напомнил гость интервью.