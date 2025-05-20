"Александрия собирает друзей" - праздник запланирован на 5 июля

На заседании оргкомитета обсудили организацию праздника и его сценарий. В этом году поставлена задача бережно сохранить традиции, при этом органично ввести новые подходы, технологии, творческие номера. Каждый регион Беларуси будет представлен на фестивале. Гостей праздника ознакомят как с предприятиями, так и с культурными и кулинарными традициями регионов.

"Фестиваль пользуется заслуженной любовью не только наших граждан, но и граждан сопредельных государств, которые с удовольствием приезжают на этот праздник. Он имеет свои традиции, свою особую дружескую атмосферу. Он очень органично объединяет традиции, историю нашего народа и современные достижения Беларуси, объединяет людей разных возрастов. В этом году наша задача - уйти от шаблонов. Сохранить все лучшее, что есть в этом фестивале, эту дружескую, теплую атмосферу, но при этом органично вплести какие-то новые нотки, современные технологии, чтобы люди всех возрастов нашли что-то интересное для себя. Дать возможность всем регионам продемонстрировать как свои традиции, так и свои достижения. Надеюсь, что мы порадуем новыми творческими номерами, локациями, интерактивными площадками для того, чтобы фестиваль был не только традиционным, но и вечно молодым", - заявил заместитель премьер-министра Владимир Караник.