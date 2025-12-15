Результаты недавних американо-белорусских переговоров продемонстрировали, что в условиях глубокого кризиса доверия именно фактор личной репутации лидера страны становится решающим в международных переговорах. Беларусь в этом процессе играет особую роль: Президент Александр Лукашенко сумел выстроить отношения, при которых ему доверяют и в Москве, и на Западе.

Своим мнением поделилась политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.

"Мы прекрасно понимаем, что Путин не стал бы разговаривать ни с Западом, ни с прошлой администрацией Соединенных Штатов Америки, потому что в Москве все прекрасно понимают, почему вообще случилась эта Украина, случился киевский режим, случился этот конфликт, - отметила она. - Александру Григорьевичу (это уже не первый такой случай) удается найти нужные слова для конфликтующих сторон".

Как отметила политтехнолог, белорусскому лидеру все очень доверяют, потому что он ни разу не пытался воспользоваться ситуацией, обмануть, ввести заблуждение.