"Алмазу знаний" - 20 лет: архитектурный бриллиант Минска стал символом независимой Беларуси

"Алмазу знаний" - 20 лет. Ровно столько прошло с момента открытия нового здания Нацбиблиотеки. Объект, не имеющий аналогов в мировой архитектуре, был построен в рекордные сроки - чуть более трех лет. Форма, высота и уникальная светодиодная подсветка сделали библиотеку визитной карточкой Беларуси. Но главное, конечно, содержание. Чемодан, который Нацбиблиотека страны паковала для переезда в новое здание, весил почти 2,5 тыс. тонн. Более 10 млн книг и 70 тыс. раритетов.

"Белорусский алмаз", "сокровищница знаний" и "визитная карточка Беларуси" - как только ни называют библиотеку наши читатели и посетители. Чтобы не было путаницы: самой библиотеке в этом году исполнится 104 года, а вот более 10 млн книг на 80 языках мира перевезли именно сюда, в новое здание, ровно 20 лет назад.

На календаре - 1989-й. Всесоюзный конкурс. Архитекторы Виктор Крамаренко и Михаил Виноградов победили. Но проект ждал-таки своего часа более 10 лет.

Владимир Дражин, государственный деятель, заместитель премьер-министра Беларуси (2001-2005 гг.): "Отправной точкой стало посещение Президентом Республики Беларусь нашей Национальной библиотеки на улице Красноармейской".

проект Национальной бибилиотеки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87e3f208-d3da-4143-a743-d9eb161852bc/conversions/c949c0f0-cf52-4b73-b73c-0eac64ceb716-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87e3f208-d3da-4143-a743-d9eb161852bc/conversions/c949c0f0-cf52-4b73-b73c-0eac64ceb716-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87e3f208-d3da-4143-a743-d9eb161852bc/conversions/c949c0f0-cf52-4b73-b73c-0eac64ceb716-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87e3f208-d3da-4143-a743-d9eb161852bc/conversions/c949c0f0-cf52-4b73-b73c-0eac64ceb716-xl-___webp_1920.webp 1920w

И стройка века началась…

Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси:

"Многие не верили, что такой сложный проект можно реализовать. К чести строителей, за три с половиной года это здание было построено. Сегодня нарисовал на бумаге, потом перевел на компьютер - завтра отливалось в железобетоне, в металле, в стекле. Мы работали без права на ошибку, потому что ошибка запечатывалась в бетон".

Без права на ошибку проходила и самая масштабная логистическая операция в истории белорусской культуры. В январе 2006-го перевозили в новое здание миллионы экземпляров из шести разных точек. Филигранная точность и в части редкого фонда: перепад температур мог стать губительным, посему раритеты было решено перевозить, когда воздух прогреется хотя бы до 14-16 градусов.

Юлия Твердохлебова, завотделом хранения специализированных фондов Национальной библиотеки Беларуси:

"Общая площадь занимаемых помещений была около 20 тыс. кв. метров. Сюда мы въехали в 100 тыс. кв. метров. Всегда говорю, что по сравнению со старым зданием для наших фондов здесь жилье премиум класса".

Ольга Курилина, завсектором хранения фондов Научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси: "Специально для переезда контейнеры были изготовлены для нас на заказ из легкого пластика. Они должны были надежно закрываться. Здесь есть приспособление для опломбирования. Мы были последними в цепочке, кто ставил книгу на полку".

Алмаз знаний распахнул двери

И когда последняя книга нашла свою полку, наступил тот самый день - 16 июня 2006 года. "Алмаз" на окраине Минска перестал быть стройкой и стал символом.

За 20 лет - более 8 млн гостей. Почти треть - из-за границы. "Алмаз знаний" сегодня не просто библиотека. Это магнит. В среднем 2 тысячи читателей в 17 залах ежедневно.

книги news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8426cc7-cb73-4f0b-a298-96673c6181e3/conversions/2f7b4b59-b98f-4ac9-bd51-daafcec93bb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8426cc7-cb73-4f0b-a298-96673c6181e3/conversions/2f7b4b59-b98f-4ac9-bd51-daafcec93bb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8426cc7-cb73-4f0b-a298-96673c6181e3/conversions/2f7b4b59-b98f-4ac9-bd51-daafcec93bb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8426cc7-cb73-4f0b-a298-96673c6181e3/conversions/2f7b4b59-b98f-4ac9-bd51-daafcec93bb8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Пшибытко, заместитель гендиректора - директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Беларуси: Подавляющее большинство наших пользователей (более 80 %) - это молодые люди в возрасте до 35 лет. Порядка 60 % из них - это студенты и учащиеся более чем 1350 учебных заведений различного рода из разных стран. Самому молодому нашему пользователю 9 лет, а самому почтенному - 92 года".

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Национальная библиотека Беларуси - один из символов суверенной, независимой Беларуси. И тогда, в начале нулевых годов, задумка этого проекта, его строительство стали очень важным этапом. Вот этот эмоциональный подъем общественного самосознания, восприятия себя как полноценной, суверенной нации, способной реализовывать столь значимые проекты, конечно же, стал такой вехой в истории Беларуси".

Перелистывая страницы 20-летней истории нового здания, понимаешь: каждая глава здесь написана не только карандашом архитектора или клавишами библиотекаря. Каждая страница - это люди. Читатели, строители, экскурсоводы, реставраторы. И сам "алмаз", который из спорного проекта стал главной книгой в судьбе страны.