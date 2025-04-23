Аналитик БИСИ: Имидж Беларуси в ООН формируется на основе инициатив

Нельзя отказываться от ООН, и Беларусь никогда этого не сделает. Мы слишком много вложили в дело мира и в данную международную площадку, предназначенную для диалога. Костяк должен быть. Об этом в студии "Первого информационного" заявила Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Так, первая крупная белорусская инициатива была выдвинута уже на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году. По предложению делегации БССР Генассамблея одобрила резолюцию "О выдаче и наказании военных преступников". Резолюция требовала от стран - членов ООН принятия самых энергичных мер по поиску военных преступников, их аресту и выдаче тем странам, на территории которых они совершили преступления.

Белорусская делегация предложила продолжить рассмотрение этой темы в 1968 году, когда на 23-й сессии ГА ООН по белорусской инициативе одобрила резолюцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и военным преступникам.

На 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1973 году по инициативе БССР была принята резолюция об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и социального прогресса, на основании которой впоследствии разработаны соответствующие декларация и резолюции ООН, касающиеся запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

В этом же году БССР была избрана на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН и успешно выполняла эту функцию в главном органе ООН в период 1974-1975 годов.

Беларусь является инициатором чернобыльского направления в деятельности ООН и организаций ее системы. В 1990 году на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрена выдвинутая нами резолюция "Укрепление международного сотрудничества и координации усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий чернобыльской катастрофы". Был создан "чернобыльский" секретариат ООН, организована работа Межучрежденческой группы ООН. В дальнейшем Генеральная Ассамблея подтверждала и развивала положения указанной резолюции на своих очередных сессиях.

Одной из инициатив последних лет, выдвинутой главой белорусского государства в рамках Саммита ООН 2005 года, стал призыв к международному сообществу предпринять действенные меры в борьбе с торговлей людьми. В развитие этой темы в ходе 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2005 год) Беларусь выступила с предложением о создании под эгидой ООН "Глобального партнерства против рабства и торговли людьми в XXI веке" в целях объединения усилий государств, международных организаций, гражданского общества и частного сектора в деле борьбы с современной работорговлей.

По мнению Лазоркиной, все это свидетельствует не просто об инициативности Беларуси, а о том, что к нашей стране относились с большим уважением. И наш авторитет в ООН был очень высок.