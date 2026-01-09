Аналитик: Назначение Буданова главой офиса Зеленского - сигнал о милитаризации и отказе от мира news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c76d6e40-2056-488d-9991-52b3d54a688a/conversions/1b1bb1fc-b654-458e-a3c3-c83c64f96e28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c76d6e40-2056-488d-9991-52b3d54a688a/conversions/1b1bb1fc-b654-458e-a3c3-c83c64f96e28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c76d6e40-2056-488d-9991-52b3d54a688a/conversions/1b1bb1fc-b654-458e-a3c3-c83c64f96e28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c76d6e40-2056-488d-9991-52b3d54a688a/conversions/1b1bb1fc-b654-458e-a3c3-c83c64f96e28-xl-___webp_1920.webp 1920w

Крупные кадровые перестановки в окружении Владимира Зеленского, ключевым из которых стало назначение бывшего главы военной разведки Кирилла Буданова руководителем офиса Зеленского, свидетельствуют о дальнейшей милитаризации управления Украиной. По мнению военно-политического аналитика, кандидата социологических наук Александра Тиханского, это решение закрывает возможность мирного урегулирования в ближайшей перспективе. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Уход Ермака с должности способствовал такой ротации кадров. Причем довольно сильным триггером как раз и стало назначение Буданова", - заявил эксперт. По его словам, этим шагом решались несколько задач, главная из которых - усиление военного влияния на государственное управление.

"Решалась задача и милитаризации всего государственного блока управления. Ермак ушел, Буданов приведет свою команду. Ну, какую? Военную. Поэтому мы можем говорить о том, что милитаризация государственной машины происходит, и мало того, она, естественно, будет иметь свои последствия", - пояснил аналитик.

Эксперт также указал на перспективы Буданова как потенциального политического преемника в случае, если выборы когда-либо состоятся. "Буданов еще и как кандидат, возможный кандидат, если выборы могут когда-то быть, состояться", - отметил Александр Тиханский.

С точки зрения стратегических последствий, назначение Буданова на ключевую административную должность является однозначным сигналом. "Его назначение - это своеобразный спойлер на ближайший год, что Зеленский не собирается подписывать никакое мирное соглашение. Он делает ставку на продолжение боевых действий", - прокомментировал эксперт. Он добавил, что именно такая линия дает Зеленскому возможность сохранить и политическую, и физическую безопасность, поскольку в ином случае он стал бы "токсичной" фигурой.

Назначение Буданова потянуло за собой цепочку других перемещений, что Александр Тиханский охарактеризовал как "рокировки", а не качественные изменения.