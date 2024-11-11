3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Анатолий Линевич посетил Витебский социальный пансионат "На Двине" в рамках акции "От всей души"
Акция "От всей души" объединила белорусов в желании помочь всем, кто в этом нуждается.
9 января государственное учреждение "Витебский социальный пансионат "На Двине" посетил глава Минсельхозпрода Анатолий Линевич. В учреждении с теплотой заботятся о пожилых, людях с ограниченными возможностями. Для них созданы специализированные отделения, где каждому оказывают профильную помощь.
"Здесь проводится много мероприятий. Я частый посетитель отделения реабилитации. Сложилось очень приятное впечатление. Приносит это какое-то удовлетворение, счастье. Все сотрудники этого пансионата вежливые, внимательные, аккуратные. С каким бы вопросом к ним ни обратился, решают, помогают", - поделилась посетитель отделения реабилитации социального пансионата "На Двине" Марина Шайдо.
Витебский социальный пансионат включен в инвестпрограмму, скоро здесь начнется реконструкция для создания максимально комфортных условий.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Делятся как с обычной мамой" - как детям помогают ощутить семейную заботу
Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков
С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет
На роковом распутье - как Беларусь пыталась остановить Европу от скатывания к трагедии
В мире
Все
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии
Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек