Анатолий Линевич посетил Витебский социальный пансионат "На Двине" в рамках акции "От всей души"

Акция "От всей души" объединила белорусов в желании помочь всем, кто в этом нуждается.

9 января государственное учреждение "Витебский социальный пансионат "На Двине" посетил глава Минсельхозпрода Анатолий Линевич. В учреждении с теплотой заботятся о пожилых, людях с ограниченными возможностями. Для них созданы специализированные отделения, где каждому оказывают профильную помощь.

"Здесь проводится много мероприятий. Я частый посетитель отделения реабилитации. Сложилось очень приятное впечатление. Приносит это какое-то удовлетворение, счастье. Все сотрудники этого пансионата вежливые, внимательные, аккуратные. С каким бы вопросом к ним ни обратился, решают, помогают", - поделилась посетитель отделения реабилитации социального пансионата "На Двине" Марина Шайдо.