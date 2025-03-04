Анатолий Сивак представил Александра Студнева коллективу Министерства архитектуры

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак обозначил задачи новому министру архитектуры и строительства Александру Студневу во время его официального представления коллективу ведомства, информирует БЕЛТА.

Анатолий Сивак отметил, что под руководством предыдущего министра Руслана Пархамовича была проведена большая работа, в том числе по принятию Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, корректировке законодательства. "Строительная отрасль вышла на положительные темпы работ, - отметил вице-премьер. - Но жизнь не стоит на месте и требует развития".

По его словам, инвестиции - это то, что сегодня нужно стране, и отрасль не должна буксовать. "Задачи становятся другие, они больше связаны с развитием регионов, - обратил внимание Анатолий Сивак. - Вы знаете прекрасно требования главы государства. Надо обращать внимание по всем сферам строительства, особенно жилья, а также на сельские населенные пункты. Сегодня при принятии решения о назначении нового министра Александр Григорьевич снова говорил: кто поедет покупать маленький домик, если там не построена дорога и нет соответствующей инфраструктуры?"

Спектр задач министерства большой, поэтому вице-премьер призвал нового главу строительной отрасли активно включаться в работу. Он уверен, что у Александра Студнева это получится, потому что ранее новый министр был председателем Могилевского горисполкома и выполнял сложные разноплановые задачи в реальном времени. "Несмотря на это, у него чисто строительная биография. Он работал и в подрядной организации, и в заказчиках, и в регуляторе (комитет архитектуры и строительства Могилевского облисполкома). Это все те вопросы, которые соотносятся с работой строительной отрасли", - подчеркнул он. Для решения поставленных задач важны наработанные опыт и знания. С первого же дня новому министру предстоит работать над нормативно-правовой базой для местных органов власти.

В ведомстве сохранена преемственность, потому что Руслан Пархамович и Александр Студнев начинали работу в одном кабинете. Это поможет новому главе отрасли влиться в работу быстрее. Немаловажную роль в этом сыграет работоспособный и скрупулезный коллектив аппарата министерства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 4 марта кадровые решения, назначил новым министром архитектуры и строительства Александра Студнева. С октября 2022 года и до настоящего времени новый глава отрасли работал председателем Могилевского городского исполнительного комитета.