Анфимов: Выборы Президента Беларуси представляют огромный интерес на пространстве СНГ

Выборы Президента Беларуси представляют огромный интерес на пространстве СНГ. Об этом заявил во время встречи с руководством Верховного Суда Беларуси руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов.

По его словам, выборы в Беларуси должны пройти без эксцессов и встрясок. Сегодня в Беларуси делается все для того, чтобы страна развивалась в нужном русле и поддерживала ту стабильность, которая сложилась в обществе. Страна преодолела беспрецедентные санкции и смогла не просто выстоять, но и показать хорошие результаты своего экономического и социального развития, подчеркнул Леонид Анфимов.

К слову, в мониторинге выборов Президента Беларуси участвуют 40 долгосрочных наблюдателей от СНГ. Они уже посетили участковые избирательные комиссии, местные органы власти, исполкомы различных уровней. В планах - провести встречи со штабами кандидатов в Президенты Беларуси.

Леонид Анфимов, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси

Леонид Анфимов:

"Этой встречей мы открыли серию встреч с представителями государственных органов, которые отвечают за соблюдение законодательства, рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан и участников избирательного процесса. Уровень подготовки и проведение самого процесса (агитационная и избирательная кампании) соответствуют всем международным нормам и стандартам демократических выборов, которые установлены международными нормативно-правовыми актами".

Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного Суда Беларуси: "В компетенции судов находится разрешение жалоб и споров в сфере избирательного законодательства, которые касаются основных моментов, и пока таких жалоб не поступало. На наш взгляд, это свидетельствует о четкости и понятности избирательного законодательства для того, кто его должен исполнять и соблюдать".