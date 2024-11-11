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Анфимов: Выборы Президента Беларуси представляют огромный интерес на пространстве СНГ
Выборы Президента Беларуси представляют огромный интерес на пространстве СНГ. Об этом заявил во время встречи с руководством Верховного Суда Беларуси руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов.
По его словам, выборы в Беларуси должны пройти без эксцессов и встрясок. Сегодня в Беларуси делается все для того, чтобы страна развивалась в нужном русле и поддерживала ту стабильность, которая сложилась в обществе. Страна преодолела беспрецедентные санкции и смогла не просто выстоять, но и показать хорошие результаты своего экономического и социального развития, подчеркнул Леонид Анфимов.
К слову, в мониторинге выборов Президента Беларуси участвуют 40 долгосрочных наблюдателей от СНГ. Они уже посетили участковые избирательные комиссии, местные органы власти, исполкомы различных уровней. В планах - провести встречи со штабами кандидатов в Президенты Беларуси.
Леонид Анфимов:
"Этой встречей мы открыли серию встреч с представителями государственных органов, которые отвечают за соблюдение законодательства, рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан и участников избирательного процесса. Уровень подготовки и проведение самого процесса (агитационная и избирательная кампании) соответствуют всем международным нормам и стандартам демократических выборов, которые установлены международными нормативно-правовыми актами".
Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного Суда Беларуси: "В компетенции судов находится разрешение жалоб и споров в сфере избирательного законодательства, которые касаются основных моментов, и пока таких жалоб не поступало. На наш взгляд, это свидетельствует о четкости и понятности избирательного законодательства для того, кто его должен исполнять и соблюдать".
Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря. Это 13-я миссия по наблюдению за выборами и референдумами в Беларуси и 130-я на территории Содружества Независимых Государств.
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