Анна Рябова рассказала, как обезопасить человека от чрезмерного влияния искусственного интеллекта

Прогресс в цифровизации всегда связан с какими-то рисками, поэтому нужно знать, как защитить персональные данные. Какие риски и угрозы еще видят в Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, рассказала в "Актуальном интервью" замминистра связи и информатизации Анна Рябова.

Представитель министерства отметила, что к утечке персональных данных и мошенничеству уже привыкли. "Тут, я скажу, это примерно как сделать дорогу безопасной, убрав с нее полностью автомобили. Но так не будет, поэтому, чтобы перейти дорогу, нужно посмотреть направо и налево. Так и в цифровой среде. Когда в нее входишь, нужно постоянно получать новые знания", - сравнила она.

По словам эксперта, получить такие знания можно на публичных образовательных курсах. Для этого ведется просветительская работа, как жить, работать и в целом существовать в интернете. Когда же речь заходит об искусственном интеллекте, то это всегда сопряжено с возникновением определенных вопросов.

Анна Рябова

Анна Рябова:

"Например, молодежь очень доверяет этим технологиям, а из-за этого у человека перестают тренироваться так называемые интеллектуальные мышцы. Вместо этого они заменяются искусственным интеллектом. Но это является опасной вещью, когда ты очень чему-то доверяешь, но не можешь на это рассчитывать на 100 %, так как у тебя в какой-то момент это может исчезнуть".