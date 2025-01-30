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Аномальная зима в Беларуси бьет температурные рекорды. Расскажем о зимних чудесах природы
Автор:Сергей Ладысев
Конец января преподнес белорусам сюрприз в виде аномального тепла. В стране побиты температурные рекорды, столбик термометра достигал 10 градусов тепла, а в Пинске и вовсе зафиксировали самую высокую, незимнюю температуру - плюс 12,2 градуса.
Такое резкое потепление существенно повлияло на нашу природу, вызвав раннее пробуждение некоторых растений, сельхозкультур и даже животных.
В Беларуси побиты температурные рекорды
Запахло весной еще зимой. Погода поменяла все планы. Ведь обычно в январе морозы и метели с температурой со знаком минус, то сейчас и вовсе плюс, а вместе с этим дожди и туманы. Да, температура практически как в апреле, но природа диктует свои правила. В социальных сетях сейчас в трендах - теплая зима. Пользователи уже вовсю тизерят свой зимний урожай - не в сезон растут петрушка и руккола, морковь и сельдерей. И это еще не все зимние чудеса.
Цветочный бум зимой
В Слониме цветут январские розы. Необычным природным явлением поделилась местная жительница, запостив видео в TikTok.
Ролик разлетелся по всему интернету, и тут понеслось. Подобная тематика начала набирать многотысячные просмотры. К примеру, в Бресте взошли примулы, гиацинты и анютины глазки, на Гомельщине уже вовсю распускаются маргаритки. Удивительно и красиво на первый взгляд, но такой цветочный бум зимой порядком настораживает ученых.
Кроме цветов начали появляться и котики на деревьях. А в лесах национального парка "Браславские озера" заметили цветение кустарников дафны и волчьего лыка. Помимо этого во многих районах люди начали собирать лисички, подосиновики и опята.
Морковь, капуста и картофель в январе
На свои огороды вышли дачники. Там настоящий зимний урожай - не в сезон растет морковь, капуста, петрушка и даже картофель! Своим богатством белорусы делятся в социальных сетях.
Видео с майским жуком стало хитом в TikTok
Бурю эмоций на просторах TikTok вызвало видео, в котором белоруска засняла на камеру проснувшегося майского жука. Ролик за сутки набрал более 300 тысяч просмотров. После факт раннего пробуждения весеннего насекомого подтвердили и в других районах Беларуси.
Утка-мандаринка была замечена в Беларуси
Еще одно чудо природы заметили в Беларуси уже в области зоологии. Речь идет о невероятно красивой и редкой птице - утке-мандаринке. Обычно они обитают в Восточной Азии и в некоторых странах Западной Европы. Но в связи с потеплением в Беларуси необычного окраса пернатые приспособились к нашему климату.
Также были замечены еще одни виды птиц.
Февраль начнется с похолодания
Такие частые оттепели зимой становятся серьезным испытанием для белорусской природы. Как следствие, с каждым годом в Беларуси появляется все больше новых видов растений, насекомых и животных, мигрирующих к нам из южных регионов Европы и России. Однако, несмотря на изменения, тревогу бить не стоит - уверяют ученые. Да, и зиме быть! По прогнозам синоптиков, февраль начнется с заметного похолодания.