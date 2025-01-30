Аномальная зима в Беларуси бьет температурные рекорды. Расскажем о зимних чудесах природы

Конец января преподнес белорусам сюрприз в виде аномального тепла. В стране побиты температурные рекорды, столбик термометра достигал 10 градусов тепла, а в Пинске и вовсе зафиксировали самую высокую, незимнюю температуру - плюс 12,2 градуса.

Такое резкое потепление существенно повлияло на нашу природу, вызвав раннее пробуждение некоторых растений, сельхозкультур и даже животных.

В Беларуси побиты температурные рекорды

Запахло весной еще зимой. Погода поменяла все планы. Ведь обычно в январе морозы и метели с температурой со знаком минус, то сейчас и вовсе плюс, а вместе с этим дожди и туманы. Да, температура практически как в апреле, но природа диктует свои правила. В социальных сетях сейчас в трендах - теплая зима. Пользователи уже вовсю тизерят свой зимний урожай - не в сезон растут петрушка и руккола, морковь и сельдерей. И это еще не все зимние чудеса.

Цветочный бум зимой

В Слониме цветут январские розы. Необычным природным явлением поделилась местная жительница, запостив видео в TikTok.

Ролик разлетелся по всему интернету, и тут понеслось. Подобная тематика начала набирать многотысячные просмотры. К примеру, в Бресте взошли примулы, гиацинты и анютины глазки, на Гомельщине уже вовсю распускаются маргаритки. Удивительно и красиво на первый взгляд, но такой цветочный бум зимой порядком настораживает ученых.

Кроме цветов начали появляться и котики на деревьях. А в лесах национального парка "Браславские озера" заметили цветение кустарников дафны и волчьего лыка. Помимо этого во многих районах люди начали собирать лисички, подосиновики и опята.

Морковь, капуста и картофель в январе

На свои огороды вышли дачники. Там настоящий зимний урожай - не в сезон растет морковь, капуста, петрушка и даже картофель! Своим богатством белорусы делятся в социальных сетях.

Видео с майским жуком стало хитом в TikTok

Бурю эмоций на просторах TikTok вызвало видео, в котором белоруска засняла на камеру проснувшегося майского жука. Ролик за сутки набрал более 300 тысяч просмотров. После факт раннего пробуждения весеннего насекомого подтвердили и в других районах Беларуси.

Утка-мандаринка была замечена в Беларуси

Еще одно чудо природы заметили в Беларуси уже в области зоологии. Речь идет о невероятно красивой и редкой птице - утке-мандаринке. Обычно они обитают в Восточной Азии и в некоторых странах Западной Европы. Но в связи с потеплением в Беларуси необычного окраса пернатые приспособились к нашему климату.

Также были замечены еще одни виды птиц.

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