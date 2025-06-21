Артемьев: Для меня Беларусь - это связь с предками и родным краем

Олег Артемьев - летчик-космонавт, Герой России. Он часто бывает в Беларуси - навещает родителей и сестру. В эфире "Первого информационного" Олег Германович поделился, насколько трепетно для него возвращаться в Республику Беларусь.

"Беларусь - это моя малая родина, - сказал космонавт. - Я провел тут в детстве довольно много времени. Это было волшебное детство, из которого есть что вспомнить. Скажу, что здесь даже прошла часть воспитания. Воспитали меня таким, что я смог слетать в космос".

Для меня Беларусь - это связь с предками и таким родным краем. Олег Артемьев