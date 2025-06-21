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Артемьев: Для меня Беларусь - это связь с предками и родным краем
Автор:Лидия Заблоцкая
Олег Артемьев - летчик-космонавт, Герой России. Он часто бывает в Беларуси - навещает родителей и сестру. В эфире "Первого информационного" Олег Германович поделился, насколько трепетно для него возвращаться в Республику Беларусь.
"Беларусь - это моя малая родина, - сказал космонавт. - Я провел тут в детстве довольно много времени. Это было волшебное детство, из которого есть что вспомнить. Скажу, что здесь даже прошла часть воспитания. Воспитали меня таким, что я смог слетать в космос".
Для меня Беларусь - это связь с предками и таким родным краем.
Как признался Герой России, Беларусь для него - это не просто географическая точка на карте, а место, которое привлекает душой, место, где можно отдохнуть. После Беларуси Олег Артемьев всегда возвращается заряженным на работу и на полеты в космос.