Авария на ЧАЭС: как меняется экологическая и социальная реальность на загрязненных территориях
В Беларуси мониторинг загрязненных земель, госпрограммы и научные исследования позволяют держать ситуацию в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, под контролем.
Расскажем, как сегодня там меняется экологическая и социальная реальность.
Чернобыльская авария оставила заметный след на карте Беларуси. Радиоактивное облако накрыло почти четверть территории страны. В результате загрязненными оказались тысячи населенных пунктов. К решению вопроса о возвращении территории к безопасной жизни в Беларуси подошли комплексно, сформировав целую систему государственных мер по ликвидации последствий.
Так, за прошедшие десятилетия в Беларуси реализовано шесть государственных чернобыльских программ и пять союзных. Вначале они были направлены на переселение людей из наиболее загрязненных территорий. Позже акцент сместился на социальную поддержку, медицинскую помощь и развитие пострадавших регионов. Сейчас идет подготовка к запуску новой, шестой союзной программы, которая продолжит комплексную работу по снижению последствий аварии.
Екатерина Шмелева, начальник управления департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:
"В рамках новой программы совместной деятельности будут проведены такие мероприятия, как зонирование Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. То есть эта территория станет для нас более изученной. Будет отобрано много проб, измерено содержание радионуклидов. Будет издан атлас, приложение к атласу прогнозных аспектов, будут построены карты до 2086 года. Кроме того, будет выполнен ряд научных мероприятий. Будут поставлены приборы радиационного контроля в наши подразделения, которые обеспечивают контроль радиоактивного загрязнения продукции. Будет обновлена материальная база".
Одним из приоритетов госпрограммы остается постоянный радиационный мониторинг. Ежегодно проводятся экспедиционные обследования населенных пунктов с отбором проб почвы и анализом содержания цезия-137, стронция-90 и изотопов плутония. На сегодняшний момент он насчитывает более 2 млн измерений.
Олег Дюбайло, начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета:
"В основном мы анализируем сначала те населенные пункты, которые будут исключены из зоны загрязнения либо переведены из более жесткой в более низкую. Отбор проб почвы проводится в местах массового скопления людей. Это детские сады, школы, магазины. В рамках мониторинга мы анализируем реки, протекающие в лесах на территории радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Мы мониторим радиационную обстановку в зоне Белорусской атомной электростанции, а также в зоне влияния атомных станций соседних государств".
Проводится и мониторинг социального самочувствия жителей загрязненных районов страны. Результаты опроса НАН Беларуси показывают: меры по преодолению последствий аварии эффективны. Люди все увереннее смотрят в будущее и не стремятся покидать родные места, видя, как развиваются районы.
Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:
"Если сравнивать данные с 2022 годом, растет уровень социального самочувствия и удовлетворенности жизнью. Если в 2022 году показатель удовлетворенности составлял 65 %, то в 2025 году он превысил 80 %. Люди, живущие на этих территориях, в полной мере удовлетворены жизнью, социально-экономическими условиями. Еще один важный фактор - повышение показателя удовлетворенности экологической ситуацией, потому что если в 2022 году порядка 24 % отмечали, что их устраивает экологическая обстановка, то сейчас этот показатель составляет более 40 %".
Последствия аварии все еще фиксируются в природе и научных данных. Но сегодня эти невысокие значения все меньше влияют на уровень жизни людей. Это результат, которого удалось добиться за последние десятилетия. И эта работа будет продолжена.