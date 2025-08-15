Авдонин: Звонок Трампа - это дань уважения системе безопасности, выстроенной Беларусью и Россией

Что в итоге Президент Беларуси стал единственным мировым лидером, с которым предстоящую встречу на Аляске обсудили и Владимир Путин, и Дональд Трамп, заметили политологи.

Как неоднократно заявлялось, Беларусь будет полноправным участником сложного переговорного процесса о новой архитектуре безопасности в Европе.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Звонок Трампа - это проявление уважения к той системе безопасности, которую Беларусь и Россия выстроили в рамках Союзного государства. Если бы не было достигнутых соглашений и военно-политических решений, принятых после 2020–2022 гг, в частности, по размещению тактического ядерного оружия, готовности разместить комплексы "Орешник", созданию юридических основ для комплексной союзной безопасности, с нами никто бы не считался. НАТО, безусловно, ориентировалось бы на эскалацию конфликта. Однако этого не происходит. Трамп приглашает президента Российской Федерации в Соединенные Штаты и одновременно накануне этой исторической встречи звонит Президенту Беларуси".