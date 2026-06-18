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Автопробег "Помни имя твое, солдат!" стартовал из Подмосковья в Брест в память о героях ВОВ
Из Московской области в Беларусь отправился автопробег "Помни имя твое, солдат!" в память о героях Великой Отечественной войны - это 12 брендированных автомобилей с экипажами из 4 человек.
Пробег посвящен 85-й годовщине начала Великой Отечественной и пройдет от подмосковного Красногорска до Бреста. На границе к российской автоколонне присоединятся экипажи из Беларуси.
Вместе они посетят 9 воинских захоронений, где приведут в порядок братские могилы и отдадут дань памяти погибшим. Участники - это поисковики, которые занимаются сохранением исторической памяти. Для многих этот автопробег - личная история их семьи.
"Все люди, которые здесь присутствуют, причастны к поисковому движению. Действительно, в этом большой смысл, то, что мы делаем, очень важно. И для меня это особо ценно, потому что в 1941 году, 22 июня, погиб родной брат моего дедушки, Василий Супулин, он был солдатом-срочником музыкальной роты. Он был как раз там. Мне было очень важно, от имени своей семьи, положить цветы и поклониться солдату Брестской крепости", - рассказала участница автопробега "Помни имя твое, солдат!" Анна Саяпина.
Цель автопробега - привлечь внимание к воинским захоронениям, которые находятся вдали от оживленных трасс и центральных площадей городов.
Также у участников важная миссия - они доставят в Брест символическую мемориальную плиту в память об уроженцах и жителях Московской области, которые защищали и освобождали Брестскую область.
Она будет установлена в 2026 году на Аллее памяти города. 21 июня автоколонна прибудет в Брестскую крепость-герой, где поисковики станут участниками митинга-реквиема в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны.