Балан: Подвиг, совершенный прадедами во время ВОВ, забывать нельзя

Обладатель Гран-при XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск", певица (Молдова) Каролина Балан была не только отличницей в школе и в университете, но и является отличницей в отношении к памяти.

Каролина очень много посвятила песен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более того, у себя в соцсетях она объявила целый марафон с исполнением композиций. Почему для девушки так ценна память о войне, она поделилась в "Актуальном интервью".

"Это для меня является чем-то очень личным, поэтому всегда было ценно. У меня воевали оба прадеда. Один из них был связистом, и однажды связь оборвалась, и он налаживал ее зубами. Вернулся домой живой, но без зубов. Эта история меня впечатлила. И вообще, я считаю, что подвиг, совершенный прадедами, нельзя забывать", - рассказала Каролина.

Она сожалеет, что сегодня в мире память пытаются стереть, а все события - забыть, поэтому она решила в своем Instagram провести флешмоб с исполнением песен о войне. "Когда записывала "Балладу о матери", с первого дубля не смогла записать, потому что слезы начали подступать к горлу, меня стало душить, просто не сумела дальше петь. Только когда успокоилась, продолжила", - призналась певица.