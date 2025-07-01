Беглов: Если продукт создается совместно, то он становится более конкурентоспособным

Сегодня продукции белорусского производства в России становится все больше. К примеру, на улицах Санкт-Петербурга появляется различный транспорт из Беларуси - пассажирский и коммунальный. Есть у России и Беларуси совместное новое производство лифтов. Насколько такая кооперация востребована, рассказал в "Актуальном интервью" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Да, полностью востребовано. Но продать, поставить и купить - это один уровень, и Президент Беларуси Александр Лукашенко с Президентом РФ Владимиром Путиным говорят, что нужна кооперация. Ведь если продукт создается совместно, то он становится более конкурентоспособным на всех площадках, поэтому это не просто совершение купли-продажи, а пример интеграции с совместным производством", - считает губернатор.

Александр Беглов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bcea941-e4d5-4a26-8b10-2b64253f1c11/conversions/eb93e71f-ab0c-4fc1-b95f-74260c45ad8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bcea941-e4d5-4a26-8b10-2b64253f1c11/conversions/eb93e71f-ab0c-4fc1-b95f-74260c45ad8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bcea941-e4d5-4a26-8b10-2b64253f1c11/conversions/eb93e71f-ab0c-4fc1-b95f-74260c45ad8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bcea941-e4d5-4a26-8b10-2b64253f1c11/conversions/eb93e71f-ab0c-4fc1-b95f-74260c45ad8c-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Беглов

По его словам, какие-то компетенции есть белорусской стороны, какие-то - у российской, и благодаря такой слаженной работе сегодня предоставляется возможность успешно развиваться двум странам и улучшать качество жизни населения.