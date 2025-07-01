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Беглов: Если продукт создается совместно, то он становится более конкурентоспособным
Сегодня продукции белорусского производства в России становится все больше. К примеру, на улицах Санкт-Петербурга появляется различный транспорт из Беларуси - пассажирский и коммунальный. Есть у России и Беларуси совместное новое производство лифтов. Насколько такая кооперация востребована, рассказал в "Актуальном интервью" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Да, полностью востребовано. Но продать, поставить и купить - это один уровень, и Президент Беларуси Александр Лукашенко с Президентом РФ Владимиром Путиным говорят, что нужна кооперация. Ведь если продукт создается совместно, то он становится более конкурентоспособным на всех площадках, поэтому это не просто совершение купли-продажи, а пример интеграции с совместным производством", - считает губернатор.
По его словам, какие-то компетенции есть белорусской стороны, какие-то - у российской, и благодаря такой слаженной работе сегодня предоставляется возможность успешно развиваться двум странам и улучшать качество жизни населения.
"Я был в Беларуси и увидел, что страна хорошо живет. Есть трудности, не все вопросы решены, но зато есть доброта и уверенность в будущем, а это самое главное", - заметил напоследок Александр Беглов.