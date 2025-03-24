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Беларусь и Мьянма намерены укрепить двустороннее военное сотрудничество
В Мьянме с визитом находится министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
В первую очередь отметим, что военная делегация не пострадала при землетрясении. Об этом сообщила официальный представитель Минобороны нашей страны.
Беларусь и Мьянма намерены укрепить двустороннее военное сотрудничество. 28 марта состоялась встреча Виктора Хренина с премьер-министром Мьянмы. Глава белорусского военного ведомства поблагодарил Мин Аун Хлайна за приглашение и передал поздравления Президента Беларуси с 80-летием образования Вооруженных Сил Мьянмы. Наши страны объединяет стремление к многополярной системе международных отношений и независимой внешней политике.
В свою очередь премьер Мьянмы подчеркнул, что государство настроено на активное сотрудничество и увеличение товарооборота. Также Мин Аун Хлайн попросил передать, что в Мьянме очень ждут белорусского Президента Александра Лукашенко.
Фото Минобороны