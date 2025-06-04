Беларусь и Пакистан налаживают партнерство в военной сфере

В ходе переговоров стороны рассмотрели отношения не только в военной сфере, но и обсудили вопросы взаимодействия предприятий автомобильной промышленности нашей страны с секторами экономики Пакистана, установления авиасообщения между двумя странами, а также подготовки кадров и обучения.

Отношения Пакистана и Беларуси - это не только дружба наших лидеров. Это сотрудничество в сфере политики и экономики, развитие контактов между гражданами, которые расширяются, несмотря на расстояние между странами, отметил на встрече Виктор Хренин. А личная дружба руководителей Беларуси и Пакистана позволяет с уверенностью смотреть в будущее и ставить самые смелые цели, добавил министр обороны.