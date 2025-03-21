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Беларусь помнит. В преддверии дня Хатынской трагедии страна вспоминает невинных жертв фашизма
В Беларуси в преддверии дня памяти жертв Хатынской трагедии проходят митинги. Так, в Витебской области в годы Великой Отечественной фашисты сожгли более 3 тыс. деревень.
Память, которая объединяет.
История деревни Асташево
Белорусы не забывают уроки истории. Только вдумайтесь в эти цифры: 196 деревень сожгли оккупанты в Лиозненском районе за годы Великой Отечественной, 3 из которых не подлежали восстановлению. А деревне Асташево суждено было стать сестрой Хатыни. Ее сожгли вместе с жителями.
До Великой Отечественной в деревне насчитывалось 40 дворов и около 180 жителей. Когда до освобождения Лиозно оставалось 11 дней, в Асташево ворвался карательный отряд. Дома разграбили. Мужчин погрузили в машину и увезли. Стариков, женщин и детей загнали в хлев и две бани. Двери заперли, стены облили бензином и подожгли. Задохнулись в дыму и заживо сгорели 160 человек, в том числе 53 ребенка. Сегодня их память почтили минутой молчания.
Карина Милюха, учащаяся СШ № 34 Витебска:
"Деревня является огненной сестрой Хатыни. Здесь погибли жители, в том числе и дети, мои ровесники. И мы должны об этом помнить. С нашим классом мы посещаем различные музеи, мероприятия, такие как сегодня. И впечатления очень душераздирающие".
"Это была системная, планомерная работа, политика тотального геноцида. Это были неспонтанные, неслучайные жертвы войны. И конечно, та политика, которая проводилась, привела к огромным человеческим жертвам", - рассказал Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного совета депутатов.
Те жители деревни, которые успели спрятаться в лесу, слышали стрельбу и видели огненное зарево. Когда вернулись в родную деревню, увидели лишь пепелище. Историческая правда, сохранить которую для белорусов - дело чести.
Андрей Скурат, прокурор Витебской области:
"Одной из задач, которая стоит перед расследованием - установление всех фактов геноцида белорусского народа, совершенных фашистами и их пособниками, и установления всех лиц, которые совершили и были причастны к этим преступлениям. В настоящее время идет сбор материалов в отношении латышского карательного батальона, который причастен к сожжению нескольких десятков деревень на территории Верхнедвинского района".
Факты подтверждают, что жестокость фашистов по отношению к мирным жителям не знала границ. За время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа только в северном регионе страны удалось установить еще 60 деревень, которые ранее не числились в списках сожженных. И Беларусь об этом будет помнить.