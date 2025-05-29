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"Белавиа" вновь начала летать в Мурманск
"Белавиа" вновь начала летать в Мурманскnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d8a6509-7fd2-4e4e-bb16-fbe2b5268060/conversions/0baad427-1383-4eba-b737-c8d07c1577c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d8a6509-7fd2-4e4e-bb16-fbe2b5268060/conversions/0baad427-1383-4eba-b737-c8d07c1577c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d8a6509-7fd2-4e4e-bb16-fbe2b5268060/conversions/0baad427-1383-4eba-b737-c8d07c1577c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d8a6509-7fd2-4e4e-bb16-fbe2b5268060/conversions/0baad427-1383-4eba-b737-c8d07c1577c9-xl-___webp_1920.webp 1920w
"Белавиа" вернула прямые рейсы в Мурманск, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Полеты в Заполярье будут совершаться каждый четверг: вылет из Минска - в 12:20, прибытие в Мурманск - 15:05, вылет из Мурманска - 16:05, прибытие в Минск - 18:45.
Летом 2024 года в расписании перевозчика были аналогичные рейсы. С наступлением теплого сезона их вернули.
На первые рейсы в 2025 году путешественникам билеты предлагали по тарифу "Промо".