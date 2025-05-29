"Белавиа" вновь начала летать в Мурманск

"Белавиа" вернула прямые рейсы в Мурманск, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Полеты в Заполярье будут совершаться каждый четверг: вылет из Минска - в 12:20, прибытие в Мурманск - 15:05, вылет из Мурманска - 16:05, прибытие в Минск - 18:45.

Летом 2024 года в расписании перевозчика были аналогичные рейсы. С наступлением теплого сезона их вернули.