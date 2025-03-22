3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности 23 марта из-за сильного ветра
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Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности 23 марта из-за сильного ветраnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86049360-97c5-43d0-b072-ee54367d0904/conversions/17b7e943-6fbc-4ae7-a26e-02a46948bd11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86049360-97c5-43d0-b072-ee54367d0904/conversions/17b7e943-6fbc-4ae7-a26e-02a46948bd11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86049360-97c5-43d0-b072-ee54367d0904/conversions/17b7e943-6fbc-4ae7-a26e-02a46948bd11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86049360-97c5-43d0-b072-ee54367d0904/conversions/17b7e943-6fbc-4ae7-a26e-02a46948bd11-xl-___webp_1920.webp 1920w
Оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра объявили в Беларуси 23 марта. Об этом заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, сообщает БЕЛТА.
Будет переменная облачность. Местами ожидаются небольшие кратковременные осадки - дождь, ночью с мокрым снегом, днем по юго-западу временами дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый гололед. Ветер восточный, юго-восточный порывистый, днем местами, а по западу во многих районах ожидается сильный порывистый с порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 4 градусов тепла, днем - 8-13 градусов со знаком плюс, в южных районах - до плюс 15 градусов.