Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности 23 марта из-за сильного ветра

Оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра объявили в Беларуси 23 марта. Об этом заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Будет переменная облачность. Местами ожидаются небольшие кратковременные осадки - дождь, ночью с мокрым снегом, днем по юго-западу временами дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый гололед. Ветер восточный, юго-восточный порывистый, днем местами, а по западу во многих районах ожидается сильный порывистый с порывами 15-18 м/с.