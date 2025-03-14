Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности 14 марта из-за усиления ветра

В Беларуси объявили 14 марта оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. Об этом заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Прогнозируется резкое изменение погодных условий, похолодает.

Будет облачно с прояснениями. Утром на большей части территории республики, днем преимущественно по северной половине пройдут осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В утренние часы в отдельных районах может быть слабый гололед.

Ветер южный с переходом на западный, северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Утром во многих районах, днем по восточной половине порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 по северо-западу до плюс 11 по юго-востоку.