"Белорусам предстоит осваивать новые сферы" - депутат Цилько рассказал об отличии будущей пятилетки

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы будет утверждена на Всебелорусском народном собрании. Чем этот документ отличается от предыдущих, рассказал в эфире "Первого информационного" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Цилько.

Как отметил он, документ разработан так, чтобы быть понятным широкому кругу общественности. "Определены семь приоритетных направлений развития нашей страны на пятилетку, которые охватывают все без исключения сферы нашей жизнедеятельности, в том числе развитие агропромышленного комплекса, реального сектора экономики, образования, здравоохранения, демографическую безопасность, патриотическое воспитание молодежи", - обозначил депутат.

Олег Цилько:

"В будущей пятилетке белорусам предстоит осваивать новые сферы, которых до этого еще не было. Во-первых, это автоматизация производства. Причем и агропромышленного комплекса, и реального сектора экономики. Второй момент, очень важный, это внедрение робототехники. Опять же, и в агропромышленном комплексе, и в промышленном производстве, да и в других сферах".

Он добавил еще два пункта к этому - цифровизация деятельности органов государственной власти для сокращения административных процедур и самолетостроение, выпуск беспилотных летательных аппаратов, которые, как заметил политик, до этого еще не производили.

По его словам, очень важно, что в документе делается акцент на науку и качество жизни в целом. "Президент ставит задачи, и мы с вами хотим с каждым годом жить лучше. Я уверен, что конечно, через 5 лет, или даже меньше, белорусы почувствуют это. Мы уже сейчас видим и качество строительства жилья, и производство автомобилей", - подчеркнул Олег Цилько.