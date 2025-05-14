3.71 BYN
3.01 BYN
3.34 BYN
Белорусам снова предлагают съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за "гонорар"
Бизнес на оформлении банковских карт - это "заработок", который тянет за собой тяжелый шлейф последствий. В соцсетях снова появляются предложения белорусам съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за "гонорар". После этого аферисты используют пластик для отмывания денег и мошеннических схем.
На эту удочку попадаются белорусы разных возрастов - от подростков до пенсионеров.
Что за собой тянет такая подработка, прокомментировали в МВД.
Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
"Напомним, что в Беларуси запрещено незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек, логинов и паролей, с помощью которых возможно получить доступ к счетам либо электронным кошелькам. Мошенники используют эти данные для вывода средств, полученных преступным путем. Например, по известной схеме "Алло, мама!" выманивают у жертвы наличные деньги, через банкомат пополняют ими карту российского банка, а затем обналичивают на территории соседней страны. Таким образом лицо, предоставившее свои реквизиты для этой операции, становится соучастником преступления".
На протяжении многих лет мошенники, пользуясь наивностью некоторых белорусов и жаждой быстрой наживы, втягивают их в преступную схему. Не стоит терять бдительность, помните про критическое мышление. Да и не лишним будет напомнить, что в Беларуси за передачу данных банковской карты предусмотрена уголовная ответственность.