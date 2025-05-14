Белорусам снова предлагают съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за "гонорар"

Бизнес на оформлении банковских карт - это "заработок", который тянет за собой тяжелый шлейф последствий. В соцсетях снова появляются предложения белорусам съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за "гонорар". После этого аферисты используют пластик для отмывания денег и мошеннических схем.

На эту удочку попадаются белорусы разных возрастов - от подростков до пенсионеров.

Что за собой тянет такая подработка, прокомментировали в МВД.

Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"Напомним, что в Беларуси запрещено незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек, логинов и паролей, с помощью которых возможно получить доступ к счетам либо электронным кошелькам. Мошенники используют эти данные для вывода средств, полученных преступным путем. Например, по известной схеме "Алло, мама!" выманивают у жертвы наличные деньги, через банкомат пополняют ими карту российского банка, а затем обналичивают на территории соседней страны. Таким образом лицо, предоставившее свои реквизиты для этой операции, становится соучастником преступления".