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Белорусов предупреждают о сбоях в работе банковских карт 8 июля
Автор:Редакция news.by
Белорусов предупреждают о сбоях в работе банковских карт 8 июляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d1b246-095b-4988-ba74-e5d9dc8078f7/conversions/c3c3b6f0-4cd4-4e8f-948c-d30c46e00ead-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d1b246-095b-4988-ba74-e5d9dc8078f7/conversions/c3c3b6f0-4cd4-4e8f-948c-d30c46e00ead-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d1b246-095b-4988-ba74-e5d9dc8078f7/conversions/c3c3b6f0-4cd4-4e8f-948c-d30c46e00ead-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d1b246-095b-4988-ba74-e5d9dc8078f7/conversions/c3c3b6f0-4cd4-4e8f-948c-d30c46e00ead-xl-___webp_1920.webp 1920w
"Беларусбанк" предупреждает о перебоях в работе карт и онлайн-банкинга ночью 8 июля, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на финансовое учреждение.
Сбои возможны с 2:00 до 5:00 и связаны с проведением технических работ.
В это время могут быть недоступны услуги, предоставляемые в каналах дистанционного банковского обслуживания (мобильный и интернет-банкинг, операции в банкоматах (снятие наличных, платежи), получение SMS-уведомлений).
Перебои могут быть и при оплате картой, поэтому тем, кто планирует какие-либо покупки в это время в банке, рекомендуют заранее снять наличные.