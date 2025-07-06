Белорусов предупреждают о сбоях в работе банковских карт 8 июля

"Беларусбанк" предупреждает о перебоях в работе карт и онлайн-банкинга ночью 8 июля, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на финансовое учреждение.

Сбои возможны с 2:00 до 5:00 и связаны с проведением технических работ.

В это время могут быть недоступны услуги, предоставляемые в каналах дистанционного банковского обслуживания (мобильный и интернет-банкинг, операции в банкоматах (снятие наличных, платежи), получение SMS-уведомлений).