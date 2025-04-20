3.65 BYN
3.07 BYN
3.49 BYN
Белорусская наука нацелена на результат. В Минске проходит сессия Общего собрания НАН Беларуси
Белорусская наука нацелена на результат, а также готова ответить на любой запрос предприятий и государства. Об этом 25 апреля говорили в Минске во время сессии Общего собрания Национальной академии наук. Более 400 участников определяют векторы развития на будущее.
Сегодня наши специалисты работают во всех областях - от микроэлектроники и космоса до новых материалов и аграрных технологий. Только за 2024 год в экономику внедрено более 300 разработок. Одни из них - сверхчистое кварцевое стекло для микроэлектроники, созданы РНК-вакцины против онкологии, а также небольшая серия электромобилей. Совместно с Мотовелозаводом велась работа над электромотоциклом.
По количеству совместных инициатив в научной сфере среди всех стран лидером остается Россия. Сегодня ученые двух стран выстраивают единое научно-техническое пространство. В фокусе внимания - космос, энергетика, микроэлектроника, искусственный интеллект, а также здоровье человека и сельское хозяйство. Сейчас в разработке новый спутник дистанционного зондирования Земли. Вместе с тем ученые сообща разрабатывают интеллектуальную электронику, роботов и электродвигатели для автомобилей, лазерные комплексы для систем связи.