Белорусская наука нацелена на результат. В Минске проходит сессия Общего собрания НАН Беларуси

Белорусская наука нацелена на результат, а также готова ответить на любой запрос предприятий и государства. Об этом 25 апреля говорили в Минске во время сессии Общего собрания Национальной академии наук. Более 400 участников определяют векторы развития на будущее.

Сегодня наши специалисты работают во всех областях - от микроэлектроники и космоса до новых материалов и аграрных технологий. Только за 2024 год в экономику внедрено более 300 разработок. Одни из них - сверхчистое кварцевое стекло для микроэлектроники, созданы РНК-вакцины против онкологии, а также небольшая серия электромобилей. Совместно с Мотовелозаводом велась работа над электромотоциклом.