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Белорусские дипломаты в Австрии возложили венки к могилам погибших советских солдат
На советском воинском захоронении 30 марта, в день 80-й годовщины вступления Красной армии на территорию Австрии, в коммуне Оберварт (федеральная земля Бургенланд), состоялось торжественное возложение венков к могилам погибших. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Австрии.
В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Андрей Дапкюнас, руководители дипломатических миссий Российской Федерации, представители организации "Австрийский черный крест", духовенства и диаспоры.
Именно в этих местах 29-30 марта 1945 года передовые части Красной армии пересекли австро-венгерскую границу и начали заключительный этап Венской наступательной операции. Освобождение Австрии от нацистской оккупации стало важным этапом на пути к ее нейтралитету и восстановлению государственности. За эту операцию более 38 тыс. советских солдат отдали свои жизни.
Участники церемонии почтили память павших минутой молчания и возложили венки с национальными лентами. Белорусские и российские дипломаты выразили благодарность партнерам из организации "Австрийский черный крест" за сотрудничество в деле сохранения исторической памяти.
Возложение венков в Оберварте открыло серию памятных мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы, которые продолжатся в Вене и других городах Австрии в ближайшие недели.
Советское воинское захоронение в Оберварте - одно из крупнейших в регионе. Здесь покоятся 819 бойцов Красной армии, погибших в боях за город, умерших от ран, болезней и при выполнении послевоенных обязанностей. Мемориальный комплекс был официально открыт после реконструкции в октябре 1966 года.
Среди захороненных на кладбище - Герой Советского Союза капитан Алексей Марцинковский, проявивший исключительное мужество в боях за высоту 403 у реки Варгаубер.
Сегодня на кладбище установлены 19 надгробных памятников: 4 индивидуальных и 15 братских могил, в которых покоятся уроженцы республик бывшего СССР, в том числе из Беларуси.