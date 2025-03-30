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Белорусские дипломаты в Австрии возложили венки к могилам погибших советских солдат

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Фото предоставлено посольством Беларуси в Австрии

На советском воинском захоронении 30 марта, в день 80-й годовщины вступления Красной армии на территорию Австрии, в коммуне Оберварт (федеральная земля Бургенланд), состоялось торжественное возложение венков к могилам погибших. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Австрии.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Андрей Дапкюнас, руководители дипломатических миссий Российской Федерации, представители организации "Австрийский черный крест", духовенства и диаспоры.

Именно в этих местах 29-30 марта 1945 года передовые части Красной армии пересекли австро-венгерскую границу и начали заключительный этап Венской наступательной операции. Освобождение Австрии от нацистской оккупации стало важным этапом на пути к ее нейтралитету и восстановлению государственности. За эту операцию более 38 тыс. советских солдат отдали свои жизни.

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания и возложили венки с национальными лентами. Белорусские и российские дипломаты выразили благодарность партнерам из организации "Австрийский черный крест" за сотрудничество в деле сохранения исторической памяти.

Возложение венков в Оберварте открыло серию памятных мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы, которые продолжатся в Вене и других городах Австрии в ближайшие недели.

Советское воинское захоронение в Оберварте - одно из крупнейших в регионе. Здесь покоятся 819 бойцов Красной армии, погибших в боях за город, умерших от ран, болезней и при выполнении послевоенных обязанностей. Мемориальный комплекс был официально открыт после реконструкции в октябре 1966 года.

Среди захороненных на кладбище - Герой Советского Союза капитан Алексей Марцинковский, проявивший исключительное мужество в боях за высоту 403 у реки Варгаубер.

Сегодня на кладбище установлены 19 надгробных памятников: 4 индивидуальных и 15 братских могил, в которых покоятся уроженцы республик бывшего СССР, в том числе из Беларуси.

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