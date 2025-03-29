Белорусские медиа выходят со своей правдой на информационные рынки соседних государств - Кривошеев

Белорусская журналистика за последние пять лет сделала колоссальный шаг вперед. Поэтому особо приятно было услышать, как Президент поблагодарил СМИ за работу и дал им высокую оценку.

Таким мнением с "Первым информационным" поделился председатель Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.

"Как председателю Белорусского союза журналистов мне было очень тепло и отрадно, что глава государства дважды в своих инаугурационных речах, манифестах по сути поблагодарил журналистов за работу и дал им очень высокую оценку, - сказал Андрей Кривошеев. - На самом деле белорусская журналистика за последние 5-6 лет сделала колоссальный шаг вперед, это очевидно. Мы полностью доминируем на своем национальном информационном пространстве".

Председатель правления БСЖ также отметил, что благодаря развитию крупных республиканских и региональных медиа Беларусь выходит со своей повесткой, со своими тезисами, со своей правдой на информационные рынки соседних государств. "Мы ведем прямой диалог с этими обществами. Стараемся снизить градус конфронтации. Эту работу белорусских журналистов Президент оценил очень высоко. Но зная характер и подходы главы государства, могу сказать, что такой серьезный аванс предъявляет к нам высокие требования, обязательства", - заметил Кривошеев.