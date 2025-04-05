Белорусские паралимпийцы к 80-летию Великой Победы высадили 40 деревьев в парке 900-летия Минска

Белорусские паралимпийцы, прославляющие страну на крупнейших мировых аренах, стали участниками митинга-реквиема в одном из минских парков.

Акция прошла 8 апреля в парке 900-летия Минска возле "Чижовка-Арены". Белорусские прославленные паралимпийские чемпионы и призеры высадили аллею и позаботились таким образом о будущем поколении.

"С переездом в свой дом постоянно приходится что-то высаживать, работать с землей. А при работе с ней получаешь заряд эндорфинов, всегда удовлетворенный после таких занятий", - поделился эмоциями 21-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.

Чемпион Паралимпийских игр - 2024 Егор Щелканов считает, что они делают два благих дела сразу - озеленяют любимую страну и дают тем самым пример молодежи.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

"Это мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы. Спортсмены-паралимпийцы своими результатами и активной жизненной позицией показывают, что они могут если не все, то очень-очень много".