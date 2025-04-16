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Белорусские парламентарии обратились к мировому сообществу в связи с победой советского народа в ВОВ
Национальное собрание Республики Беларусь приняло заявление в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает БЕЛТА.
Парламентарии обращаются к международному сообществу в ознаменование 80-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Этот юбилей является не только поводом для торжеств, но и важным напоминанием о ценности мира, свободы и человеческой жизни, - говорится в заявлении. - Великая Отечественная война стала одним из самых трагических и героических периодов в мировой истории. Она унесла миллионы жизней, оставила глубокие раны в сердцах людей и изменила судьбы целых народов. Беларусь - живой памятник тем страшным событиям. Наша страна первой приняла на себя сокрушительный удар немецко-фашистских захватчиков. От рук оккупантов погиб каждый третий ее житель, тысячи населенных пунктов были разрушены и сожжены дотла. Фашисты проводили политику геноцида белорусского народа, уничтожая его в многочисленных лагерях смерти, опытных лабораториях, газовых камерах, заживо сжигая в домах. Каратели не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Каждый сантиметр белорусской земли пропитан кровью ее жителей и защитников Отечества".
Сегодня, спустя 80 лет, мир сталкивается с новыми масштабными вызовами и угрозами, в том числе в области безопасности. "Конфликты, терроризм, экономические кризисы и политические разногласия создают напряженность в международных отношениях, что может привести к непоправимым последствиям. Попытки переписать историю, обелить нацизм, героизировать фашистов и их пособников недопустимы. Мы, наследники поколения победителей, обязаны защитить историческую правду. Сохранение памяти о великом подвиге народов, противостоявших фашизму, является залогом неповторения новых масштабных кровопролитных войн и конфликтов", - отмечается в заявлении.
"Парламентам всех государств необходимо объединить усилия в борьбе за мир, укреплять международное сотрудничество, поддерживать диалог и добрососедские отношения, находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях. Мир - это не просто отсутствие войны, а жизнь в безопасности и гармонии. Беларусь, ощутившая ужасы войны, всегда выступала и будет выступать за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов, укрепление международной безопасности и взаимоуважительного диалога между государствами. Верим, что только совместными усилиями можно преодолеть глобальные вызовы и обеспечить устойчивое развитие для всех народов, - говорится в заявлении. - В этот знаменательный день призываем вспомнить о том, что объединяет нас, - о стремлении к миру, справедливости и благополучию. Пусть священная память о беспримерном подвиге, мужестве и героизме советского и других народов, боровшихся с фашизмом, вдохновляет нас на созидательный труд во имя будущего, в котором нет места войнам и страданиям. Сохраним мир для наших детей и внуков!"