Белорусские парламентарии обратились к мировому сообществу в связи с победой советского народа в ВОВ

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f723524f-8c3a-4b6a-be15-38dc7d140250/conversions/3f0af927-38b6-4426-8dd2-37adcaefb948-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f723524f-8c3a-4b6a-be15-38dc7d140250/conversions/3f0af927-38b6-4426-8dd2-37adcaefb948-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f723524f-8c3a-4b6a-be15-38dc7d140250/conversions/3f0af927-38b6-4426-8dd2-37adcaefb948-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f723524f-8c3a-4b6a-be15-38dc7d140250/conversions/3f0af927-38b6-4426-8dd2-37adcaefb948-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Национальное собрание Республики Беларусь приняло заявление в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает БЕЛТА.

Парламентарии обращаются к международному сообществу в ознаменование 80-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Этот юбилей является не только поводом для торжеств, но и важным напоминанием о ценности мира, свободы и человеческой жизни, - говорится в заявлении. - Великая Отечественная война стала одним из самых трагических и героических периодов в мировой истории. Она унесла миллионы жизней, оставила глубокие раны в сердцах людей и изменила судьбы целых народов. Беларусь - живой памятник тем страшным событиям. Наша страна первой приняла на себя сокрушительный удар немецко-фашистских захватчиков. От рук оккупантов погиб каждый третий ее житель, тысячи населенных пунктов были разрушены и сожжены дотла. Фашисты проводили политику геноцида белорусского народа, уничтожая его в многочисленных лагерях смерти, опытных лабораториях, газовых камерах, заживо сжигая в домах. Каратели не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Каждый сантиметр белорусской земли пропитан кровью ее жителей и защитников Отечества".

Сегодня, спустя 80 лет, мир сталкивается с новыми масштабными вызовами и угрозами, в том числе в области безопасности. "Конфликты, терроризм, экономические кризисы и политические разногласия создают напряженность в международных отношениях, что может привести к непоправимым последствиям. Попытки переписать историю, обелить нацизм, героизировать фашистов и их пособников недопустимы. Мы, наследники поколения победителей, обязаны защитить историческую правду. Сохранение памяти о великом подвиге народов, противостоявших фашизму, является залогом неповторения новых масштабных кровопролитных войн и конфликтов", - отмечается в заявлении.