Белорусские пограничники нашли еще один труп беженца на границе с Латвией

Скриншот видео ГПК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c5a0f1-e0af-41a7-b794-7e6652f174d4/conversions/245d4a8f-247a-4d5d-bad4-efd459abb693-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c5a0f1-e0af-41a7-b794-7e6652f174d4/conversions/245d4a8f-247a-4d5d-bad4-efd459abb693-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c5a0f1-e0af-41a7-b794-7e6652f174d4/conversions/245d4a8f-247a-4d5d-bad4-efd459abb693-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c5a0f1-e0af-41a7-b794-7e6652f174d4/conversions/245d4a8f-247a-4d5d-bad4-efd459abb693-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео ГПК

В пятницу, 27 июня, около латвийского заграждения белорусские пограничники нашли труп беженца африканской внешности. Инцидент произошел в Верхнедвинском районе. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Для установления всех обстоятельств на месте работала следственно-оперативная группа.

С начала текущего года это уже девятый случай гибели на белорусско-латвийском участке границы. Предыдущий был зафиксирован 21 мая.

Начиная с 2021 года, на границе с Евросоюзом обнаружены тела 75 беженцев.

По данным ГПК, "усилиями" Литвы, Латвии и Польши на границе пострадали сотни мигрантов и более семи десятков погибли.

Так, на границе с Латвией найдены тела 34 человек, на границе с Литвой - 13, на границе с Польшей - 28.