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Белорусские пограничники нашли еще один труп беженца на границе с Латвией
В пятницу, 27 июня, около латвийского заграждения белорусские пограничники нашли труп беженца африканской внешности. Инцидент произошел в Верхнедвинском районе. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
Для установления всех обстоятельств на месте работала следственно-оперативная группа.
С начала текущего года это уже девятый случай гибели на белорусско-латвийском участке границы. Предыдущий был зафиксирован 21 мая.
Начиная с 2021 года, на границе с Евросоюзом обнаружены тела 75 беженцев.
По данным ГПК, "усилиями" Литвы, Латвии и Польши на границе пострадали сотни мигрантов и более семи десятков погибли.
Так, на границе с Латвией найдены тела 34 человек, на границе с Литвой - 13, на границе с Польшей - 28.
Эти трагические цифры представляют собой лишь задокументированные случаи, по которым ведется следствие. Реальное же число жертв режимов Варшавы, Вильнюса и Риги остается неизвестным, хотя новые факты о погибших продолжают выявляться.