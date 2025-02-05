Белорусские силовики взломали телеграм-бот обратной связи экстремистского канала

Совершенно разными способами беглые продолжают подставлять людей под сроки. Белорусские силовики взломали телеграм-бот обратной связи одного из экстремистских каналов, который сообщал о передвижении военной техники Вооруженных сил Беларуси и России.

Автор и его экстремистская редакция плотно сотрудничали с украинскими спецслужбами, в том числе через украинские телеграм-каналы, которые ведутся и курируются украинским ГУР.

Сейчас в руках силовиков данные обо всех стукачах (белорусских, российских и украинских), админах "дружественных" ресурсов и внутренние рабочие переписки. В Беларуси их деятельность признана экстремистской, и за предоставление данных грозит уголовная ответственность.