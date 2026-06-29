Бесконечные инциденты омрачают чемпионат мира по футболу. При этом организаторы мундиаля в США извлекают выгоду. Под управлением ФИФА футбол отходит от идеи объединения людей, превращаясь в площадку для политических игр и погони за долларом. Мнение об этом выразил обозреватель российского информационного агентства Евгений Каканов.

Евгений Каканов:

"В последнее время чемпионат мира по футболу и инфраструктура ФИФА вырождаются в направлении коммерциализации. Общим процессом управляет крупный доллар, поэтому преследуются интересы не болельщиков и зрителей по всему миру, а прежде всего - крупного капитала и тех, у кого есть цель на этом заработать и нажиться".