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Обозреватель Каканов о чемпионате мира по футболу: Там управляет крупный доллар
Бесконечные инциденты омрачают чемпионат мира по футболу. При этом организаторы мундиаля в США извлекают выгоду. Под управлением ФИФА футбол отходит от идеи объединения людей, превращаясь в площадку для политических игр и погони за долларом. Мнение об этом выразил обозреватель российского информационного агентства Евгений Каканов.
Евгений Каканов:
"В последнее время чемпионат мира по футболу и инфраструктура ФИФА вырождаются в направлении коммерциализации. Общим процессом управляет крупный доллар, поэтому преследуются интересы не болельщиков и зрителей по всему миру, а прежде всего - крупного капитала и тех, у кого есть цель на этом заработать и нажиться".
По его словам, это противоречит принципам спорта и единства людей. "Помните, как про Россию говорили: "В России одни бандиты и скинхеды, там вообще находиться нельзя". Там был самый безопасный чемпионат мира, без происшествий, без инцидентов. И, пожалуйста, Америка: скандалы, преступления. Все, что происходит внутри, они не выносят наружу, но сейчас все тайное становится явным", - обозначил эксперт.