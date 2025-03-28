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Белорусские спасатели представили свою модель системы предупреждения ЧС на форуме в ОАЭ
Спасатели всего мира в эти дни собрались в Арабских Эмиратах на Всемирном саммите по управлению кризисами и чрезвычайными ситуациями. Он проходит в Абу-Даби.
Накануне глава белорусского МЧС на площадке форума представил отечественную модель системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Вадим Синявский подчеркнул, что последствия самых разрушительных чрезвычайных ситуаций за последние годы демонстрируют, что ни одна страна в мире, независимо от уровня экономического развития, не имеет достаточных ресурсов, чтобы добиться значительного снижения рисков и уменьшения ущерба без взаимодействия и поддержки от других государств и международных организаций.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Самое главное - это ранняя стадия предупреждения различного рода стихийных бедствий, промышленных аварии, пожаров. Над этим предстоит еще долго работать и выстраивать всю государственную систему в вопросах предупреждения. Очень важно обеспечить должное оповещения населения. Это важнейший элемент всей существующей политики, связанной с вопросами информирования населения".
На полях форума Вадим Синявский провел встречу с коллегами из России. Стороны обсудили результаты реагирования в Мьянме, где совместно проводили поисково-спасательные работы, разбор строительных конструкций и извлечение пострадавших.