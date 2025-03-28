Белорусские спасатели представили свою модель системы предупреждения ЧС на форуме в ОАЭ

Спасатели всего мира в эти дни собрались в Арабских Эмиратах на Всемирном саммите по управлению кризисами и чрезвычайными ситуациями. Он проходит в Абу-Даби.

Накануне глава белорусского МЧС на площадке форума представил отечественную модель системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.





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Вадим Синявский подчеркнул, что последствия самых разрушительных чрезвычайных ситуаций за последние годы демонстрируют, что ни одна страна в мире, независимо от уровня экономического развития, не имеет достаточных ресурсов, чтобы добиться значительного снижения рисков и уменьшения ущерба без взаимодействия и поддержки от других государств и международных организаций.

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Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Самое главное - это ранняя стадия предупреждения различного рода стихийных бедствий, промышленных аварии, пожаров. Над этим предстоит еще долго работать и выстраивать всю государственную систему в вопросах предупреждения. Очень важно обеспечить должное оповещения населения. Это важнейший элемент всей существующей политики, связанной с вопросами информирования населения".