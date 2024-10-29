Белорусско-латвийская граница: сотни фур вынужденно простаивают на въезд в Евросоюз

"Латвийская Республика не выполняет ранее достигнутые договоренности. Согласно этим договоренностям, ежесуточно должно быть оформлено не менее 200 грузовых средств. Однако в среднем они оформляют от 30 до 40 %. Свою работу демонстративно делают очень медленно. Водители не раз жаловались. Они сравнивают работу белорусской стороны и, заехав на территорию Латвии, видят, что документы проверяются очень долго. К машине многие таможенники и пограничники искусственно не выходят".