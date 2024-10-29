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Белорусско-латвийская граница: сотни фур вынужденно простаивают на въезд в Евросоюз

Сотни фур на белорусско-латвийской границе вынужденно простаивают на въезд в Евросоюз. Погранпереходы перегружены по всем направлениям.

Латвийские контрольные службы в пункте пропуска "Патерниеки" за сутки оформляют не более 40 % большегрузов от нормы. Перевозчики жалуются на наплевательское отношение с европейской стороны.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

"Латвийская Республика не выполняет ранее достигнутые договоренности. Согласно этим договоренностям, ежесуточно должно быть оформлено не менее 200 грузовых средств. Однако в среднем они оформляют от 30 до 40 %. Свою работу демонстративно делают очень медленно. Водители не раз жаловались. Они сравнивают работу белорусской стороны и, заехав на территорию Латвии, видят, что документы проверяются очень долго. К машине многие таможенники и пограничники искусственно не выходят".

И если на территории Беларуси пребывание водителей облегчает электронная очередь, то со стороны Латвии подобная система отсутствует. Жалуются люди и на отсутствие элементарной инфраструктуры в европейском приграничье.

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