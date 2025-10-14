Белорусское подворье, техника и лучшая беседка: выставка-ярмарка "Лесдревтех" стартует в Минске

Удобная площадка как для бизнеса, так и досуга. Международная выставка-ярмарка "Лесдревтех" стартует сегодня в Минске. Будет работать несколько локаций, включая площадку "Белорусское подворье".





Наши лесхозы предложат свою продукцию. Также пройдет конкурс на лучшую беседку, где каждая область продемонстрирует по два экспоната. Для посетителей будет работать тир и экологический маршрут, расположенный внутри выставочных павильонов. Планируется демонстрация техники, а также отдельная локация, связанная с производством меда.

Андрей Мацкевич, начальник управления Министерства лесного хозяйства Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dd3a560-9e3e-4d9e-b4a0-f415eeeb6cdd/conversions/d008512c-eb28-437d-add7-8139fc5c1ccf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dd3a560-9e3e-4d9e-b4a0-f415eeeb6cdd/conversions/d008512c-eb28-437d-add7-8139fc5c1ccf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dd3a560-9e3e-4d9e-b4a0-f415eeeb6cdd/conversions/d008512c-eb28-437d-add7-8139fc5c1ccf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dd3a560-9e3e-4d9e-b4a0-f415eeeb6cdd/conversions/d008512c-eb28-437d-add7-8139fc5c1ccf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Мацкевич, начальник управления Министерства лесного хозяйства Беларуси: "Будет представлено большое количество тематической техники - от лесного хозяйства до лесозаготовок и деревообработки. Более того, будет организован фудкорт – полевая кухня. В первый день выставки, в рамках открытия, она будет доступна всем желающим бесплатно".