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Бэй Веньли рассказал, чем занимается первый китайский Центр изучения Беларуси
В китайском Шанхае функционирует Центр изучения Беларуси при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он работает как база подготовки молодых специалистов.
В институте изучается внутренняя и внешняя политика Республики Беларусь, ее отношения с Китаем, Россией, а также история и культура страны.
Бэй Веньли, директор Центра изучения Беларуси Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай, Китай):
"Вот уже 14 лет подряд в нашем университете проводятся летние курсы для студентов стран-членов ШОС. Из белорусских университетов ежегодно направляют студентов для участия в этом мероприятии. И всегда направляют самых сильных, талантливых студентов".
Также ребятам предлагают на один день почувствовать себя шанхайцем. Целый день студенты проводят дома у жителей Шанхая. "Они своими глазами могут посмотреть, как шанхайцы живут. А шанхайцы, даже не зная русский или английский языки, зачастую очень хотят общаться с этими студентами", - рассказал Бэй Веньли.
Также директор Центра изучения Беларуси считает, что белорусам и китайцам важно быть ближе, так как испокон веков наши народы старались познавать друг друга, а также у нас есть общие взгляды и стремления.
Подробнее о сотрудничестве Беларуси и Китая, смотрите в "Актуальном интервью".
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