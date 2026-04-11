Благодатный огонь доставят в Беларусь пасхальным утром 12 апреля

Чудо схождения Благодатного огня, символизирующего воскресшего Иисуса Христа, свершилось! В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, под радостные возгласы сотен паломников сошел Благодатный огонь.

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из часовни с пучками горящих свечей. Скороходы разнесли огонь по храму.

Благодатный огонь доставят в Беларусь пасхальным утром

Частицы божественного света разлетятся по всей планете - он будет передан делегациям разных стран. Лампаду с Благодатным огнем доставят и в Беларусь.