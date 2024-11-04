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"Бобровое" полнолуние - красивые кадры спутника Земли
16 ноября планета наблюдала последнее суперлуние года. Спутник Земли приблизился к ней на минимальное расстояние.
Традиционно это явление называют полной "бобровой" луной по причине особой активности бобров в это время года. Они готовятся к зиме, возводя плотины и запасаясь едой. В этот же период ведется охота на ценный мех бобров.
Обычно полная Луна приближается к Земле раза два в год. Но в 2024-м это происходило в два раза чаще.
Кроме того, полнолуние на этот раз совпадает со звездопадом. На выходных случится пик метеорного потока Леониды.
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