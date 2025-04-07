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Более 120 единиц техники расчищали улицы и магистрали Гомельской области от снега
Апрельский снегопад заглянул в Гомельскую область. Более 120 единиц техники было задействовано для уборки улиц и магистралей юго-восточного региона.
В Гомеле коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети. Работает снегоуборочная техника, проводятся противогололедные мероприятия, очистка улиц, тротуаров и дворов. Особое внимание - пешеходным переходам, остановкам.
Такая погода - настоящее испытание для автомобилистов. Многие переобули резину на летнюю.
Наталья Сомова, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
"С учетом изменившихся погодных ГАИ призывает водителей к бдительности и внимательности при управлении транспортным средством. Если вы все-таки уже переобули свой автомобиль, то, конечно же, в данные погодные условия следует отказаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом. Пешеходам нужно быть внимательными и не находиться вблизи проезжей части дороги. При подходе к переходу смотреть по сторонам и убедиться, что водитель вас заметил".
"Работы проходят в непрерывном режиме с момента начала снегопада. На данный момент в городе работает 25 единиц снегоуборочной техники, а также 68 человек ручной уборки, которые заняты на очистке тротуаров и остановочных пунктах", - рассказал Алексей Коваленко - главный инженер КУП "Горсап".
В некоторых районах региона были кратковременные отключения электроэнергии, сейчас снабжение восстановлено. Энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности.