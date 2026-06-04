3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Более 13 тыс. детей обрели семьи: как в Беларуси работает система усыновления
В Беларуси сегодня насчитывается чуть более 14 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, как отмечают специалисты, эта цифра значительно ниже, чем несколькими годами ранее. Из общего числа лишь 5 тыс. детей подлежат усыновлению, и этот показатель остается стабильным на протяжении нескольких лет.
Как рассказала директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси Татьяна Белевич в "Актуальном интервью", запрос на усыновление в стране действительно существует. Уже несколько десятилетий граждане Беларуси с завидным постоянством обращаются за тем, чтобы стать усыновителями. Ежегодно насчитывается около 250-300 семейных пар или одиноких граждан, желающих принять ребенка в семью.
В Беларуси действуют четыре основные формы семейного устройства детей-сирот:
- Усыновление (удочерение) - самая стабильная форма, дающая ребенку наиболее надежный правовой статус.
- Опека и попечительство - наиболее многочисленная форма, часто предполагающая родственную опеку.
- Приемная семья - профессиональная форма устройства.
- Детский дом семейного типа - также профессиональная форма, насчитывающая уже 283 таких объединения.
Отдельно специалисты выделяют патронатное воспитание - кратковременную форму участия взрослых в жизни детей, которая не является устройством в полном смысле слова.
"В менталитете белорусов всегда на первом месте кровные узы, семейные узы, - поясняет Татьяна Белевич. - Когда ребенок остается без попечения родителей, чаще всего, если есть родственники, они забирают его на опеку".
Ребенок, взятый под родственную опеку, автоматически перестает подлежать усыновлению, остается в своей биологической семье. С точки зрения психологии это очень важно. Таких детей, которых забирают родственники, очень много.
Национальное усыновление: более 13 тыс. детей обрели семьи
Если говорить о стабильности и правовой защите детей, то самой важной формой признается национальное усыновление. Ребенок получает самый стабильный, долгосрочный статус. Ежегодно усыновляется около 300-400 детей. С начала деятельности Национального центра усыновления в 1998 году помощь в объединении семей оказана более чем 13 тыс. усыновителей.
Что касается приемных семей и детских домов семейного типа, то они являются профессиональными - родители-воспитатели находятся на работе, получают зарплату и социальные гарантии, у них идет педагогический стаж. Однако, подчеркивает Татьяна Белевич, в быту такая семья ничем не отличается от обычной.
На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 283 детских дома семейного типа и более 1000 приемных семей. Для сравнения: в конце 1990-х - начале 2000-х годов такие формы устройства были единичными.
Профилактика семейного неблагополучия
Профилактическая и превентивная работа в вопросах сиротства признается крайне важной. И начинать ее необходимо не тогда, когда у семьи уже есть дети и возникает риск их потери, а гораздо раньше.
"Надо работать непосредственно с молодежью, входить в школьную аудиторию, - подчеркивает Татьяна Белевич. - Когда молодежь еще не создала свои семьи, чтобы они не допустили ошибок".
В Беларуси действует 149 социально-педагогических центров в каждом районе и области. Национальный центр усыновления координирует эту работу, проводит информационную просветительскую деятельность, популяризирует семью, традиционные семейные ценности, а также замещающую семью. Организуются выходы в трудовые коллективы с лекциями и диалоговыми площадками, проводятся конкурсы, челленджи, акции.
Как отмечается, лекционная форма воспринимается не всегда положительно, а вот интерактивная, игровая имеет гораздо больше успеха.
Люди, обращающиеся в Национальный центр усыновления, могут рассчитывать на помощь в пределах компетенции организации. Каждый звонок для специалистов важен, поскольку позволяет понимать, с какими проблемами сталкиваются граждане.
Срок от момента изъявления желания взять ребенка до его полноценного появления в семье может быть разным - кандидаты иногда долго ожидают конкретного ребенка. Однако период сбора документов и подготовки занимает около 3-4 месяцев.
Подготовка замещающих родителей
Все кандидаты в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели проходят обязательную психологическую диагностику и подготовку перед получением статуса замещающего родителя. Национальным центром усыновления в партнерстве с другими заинтересованными структурами разработаны соответствующие программы.
В программы могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от индивидуальной ситуации и того, как на месте видит работу каждый конкретный психолог.
На выходе замещающие родители должны знать:
- особенности адаптации детей;
- проблемы, связанные с травмирующим предыдущим опытом у социальных сирот, и способы выхода из таких ситуаций;
- вопросы подготовки к школе;
- возрастные особенности и возрастные кризисы.
"Многие люди этого не знают, и наша задача - всему этому обучить", - подчеркнула Татьяна Белевич.
При этом подготовка не заканчивается на обучении. После того как ребенок оказывается в семье, специалисты совместно с социально-педагогическими центрами на местах продолжают оказывать различного рода поддержку - правовую, педагогическую, психологическую. Замещающие родители любой категории всегда знают, что могут обратиться за помощью.