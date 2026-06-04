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Более 13 тыс. детей обрели семьи: как в Беларуси работает система усыновления

Более 13 тыс. детей обрели семьи: как в Беларуси работает система усыновления

В Беларуси сегодня насчитывается чуть более 14 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, как отмечают специалисты, эта цифра значительно ниже, чем несколькими годами ранее. Из общего числа лишь 5 тыс. детей подлежат усыновлению, и этот показатель остается стабильным на протяжении нескольких лет.

Как рассказала директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси Татьяна Белевич в "Актуальном интервью", запрос на усыновление в стране действительно существует. Уже несколько десятилетий граждане Беларуси с завидным постоянством обращаются за тем, чтобы стать усыновителями. Ежегодно насчитывается около 250-300 семейных пар или одиноких граждан, желающих принять ребенка в семью.

В Беларуси действуют четыре основные формы семейного устройства детей-сирот:

  • Усыновление (удочерение) - самая стабильная форма, дающая ребенку наиболее надежный правовой статус.
  • Опека и попечительство - наиболее многочисленная форма, часто предполагающая родственную опеку.
  • Приемная семья - профессиональная форма устройства.
  • Детский дом семейного типа - также профессиональная форма, насчитывающая уже 283 таких объединения.

Отдельно специалисты выделяют патронатное воспитание - кратковременную форму участия взрослых в жизни детей, которая не является устройством в полном смысле слова.

"В менталитете белорусов всегда на первом месте кровные узы, семейные узы, - поясняет Татьяна Белевич. - Когда ребенок остается без попечения родителей, чаще всего, если есть родственники, они забирают его на опеку".

директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси Татьяна Белевич

Ребенок, взятый под родственную опеку, автоматически перестает подлежать усыновлению, остается в своей биологической семье. С точки зрения психологии это очень важно. Таких детей, которых забирают родственники, очень много.

Национальное усыновление: более 13 тыс. детей обрели семьи

Если говорить о стабильности и правовой защите детей, то самой важной формой признается национальное усыновление. Ребенок получает самый стабильный, долгосрочный статус. Ежегодно усыновляется около 300-400 детей. С начала деятельности Национального центра усыновления в 1998 году помощь в объединении семей оказана более чем 13 тыс. усыновителей.

Что касается приемных семей и детских домов семейного типа, то они являются профессиональными - родители-воспитатели находятся на работе, получают зарплату и социальные гарантии, у них идет педагогический стаж. Однако, подчеркивает Татьяна Белевич, в быту такая семья ничем не отличается от обычной.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 283 детских дома семейного типа и более 1000 приемных семей. Для сравнения: в конце 1990-х - начале 2000-х годов такие формы устройства были единичными.

Профилактика семейного неблагополучия

Профилактическая и превентивная работа в вопросах сиротства признается крайне важной. И начинать ее необходимо не тогда, когда у семьи уже есть дети и возникает риск их потери, а гораздо раньше.

"Надо работать непосредственно с молодежью, входить в школьную аудиторию, - подчеркивает Татьяна Белевич. - Когда молодежь еще не создала свои семьи, чтобы они не допустили ошибок".

В Беларуси действует 149 социально-педагогических центров в каждом районе и области. Национальный центр усыновления координирует эту работу, проводит информационную просветительскую деятельность, популяризирует семью, традиционные семейные ценности, а также замещающую семью. Организуются выходы в трудовые коллективы с лекциями и диалоговыми площадками, проводятся конкурсы, челленджи, акции.

Как отмечается, лекционная форма воспринимается не всегда положительно, а вот интерактивная, игровая имеет гораздо больше успеха.

Люди, обращающиеся в Национальный центр усыновления, могут рассчитывать на помощь в пределах компетенции организации. Каждый звонок для специалистов важен, поскольку позволяет понимать, с какими проблемами сталкиваются граждане.

Срок от момента изъявления желания взять ребенка до его полноценного появления в семье может быть разным - кандидаты иногда долго ожидают конкретного ребенка. Однако период сбора документов и подготовки занимает около 3-4 месяцев.

Подготовка замещающих родителей

Все кандидаты в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели проходят обязательную психологическую диагностику и подготовку перед получением статуса замещающего родителя. Национальным центром усыновления в партнерстве с другими заинтересованными структурами разработаны соответствующие программы.

В программы могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от индивидуальной ситуации и того, как на месте видит работу каждый конкретный психолог.

На выходе замещающие родители должны знать:

  • особенности адаптации детей;
  • проблемы, связанные с травмирующим предыдущим опытом у социальных сирот, и способы выхода из таких ситуаций;
  • вопросы подготовки к школе;
  • возрастные особенности и возрастные кризисы.

"Многие люди этого не знают, и наша задача - всему этому обучить", - подчеркнула Татьяна Белевич.

При этом подготовка не заканчивается на обучении. После того как ребенок оказывается в семье, специалисты совместно с социально-педагогическими центрами на местах продолжают оказывать различного рода поддержку - правовую, педагогическую, психологическую. Замещающие родители любой категории всегда знают, что могут обратиться за помощью.

Разделы:

ОбществоМолодежьСемья и дети

Теги:

сиротыМинобразованияАктуальное интервью