Более 13 тыс. детей обрели семьи: как в Беларуси работает система усыновления

В Беларуси сегодня насчитывается чуть более 14 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, как отмечают специалисты, эта цифра значительно ниже, чем несколькими годами ранее. Из общего числа лишь 5 тыс. детей подлежат усыновлению, и этот показатель остается стабильным на протяжении нескольких лет.

Как рассказала директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси Татьяна Белевич в "Актуальном интервью", запрос на усыновление в стране действительно существует. Уже несколько десятилетий граждане Беларуси с завидным постоянством обращаются за тем, чтобы стать усыновителями. Ежегодно насчитывается около 250-300 семейных пар или одиноких граждан, желающих принять ребенка в семью.

В Беларуси действуют четыре основные формы семейного устройства детей-сирот:

Усыновление (удочерение) - самая стабильная форма, дающая ребенку наиболее надежный правовой статус.

Опека и попечительство - наиболее многочисленная форма, часто предполагающая родственную опеку.

Приемная семья - профессиональная форма устройства.

Детский дом семейного типа - также профессиональная форма, насчитывающая уже 283 таких объединения.

Отдельно специалисты выделяют патронатное воспитание - кратковременную форму участия взрослых в жизни детей, которая не является устройством в полном смысле слова.

"В менталитете белорусов всегда на первом месте кровные узы, семейные узы, - поясняет Татьяна Белевич. - Когда ребенок остается без попечения родителей, чаще всего, если есть родственники, они забирают его на опеку".

директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси Татьяна Белевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c8be5b-d757-4429-b023-45876ec03ac6/conversions/bd700ca4-5032-4d35-bb9b-c615a52e0de9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c8be5b-d757-4429-b023-45876ec03ac6/conversions/bd700ca4-5032-4d35-bb9b-c615a52e0de9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c8be5b-d757-4429-b023-45876ec03ac6/conversions/bd700ca4-5032-4d35-bb9b-c615a52e0de9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c8be5b-d757-4429-b023-45876ec03ac6/conversions/bd700ca4-5032-4d35-bb9b-c615a52e0de9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ребенок, взятый под родственную опеку, автоматически перестает подлежать усыновлению, остается в своей биологической семье. С точки зрения психологии это очень важно. Таких детей, которых забирают родственники, очень много.

Национальное усыновление: более 13 тыс. детей обрели семьи

Если говорить о стабильности и правовой защите детей, то самой важной формой признается национальное усыновление. Ребенок получает самый стабильный, долгосрочный статус. Ежегодно усыновляется около 300-400 детей. С начала деятельности Национального центра усыновления в 1998 году помощь в объединении семей оказана более чем 13 тыс. усыновителей.

Что касается приемных семей и детских домов семейного типа, то они являются профессиональными - родители-воспитатели находятся на работе, получают зарплату и социальные гарантии, у них идет педагогический стаж. Однако, подчеркивает Татьяна Белевич, в быту такая семья ничем не отличается от обычной.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 283 детских дома семейного типа и более 1000 приемных семей. Для сравнения: в конце 1990-х - начале 2000-х годов такие формы устройства были единичными.

Профилактика семейного неблагополучия

Профилактическая и превентивная работа в вопросах сиротства признается крайне важной. И начинать ее необходимо не тогда, когда у семьи уже есть дети и возникает риск их потери, а гораздо раньше.

"Надо работать непосредственно с молодежью, входить в школьную аудиторию, - подчеркивает Татьяна Белевич. - Когда молодежь еще не создала свои семьи, чтобы они не допустили ошибок".

В Беларуси действует 149 социально-педагогических центров в каждом районе и области. Национальный центр усыновления координирует эту работу, проводит информационную просветительскую деятельность, популяризирует семью, традиционные семейные ценности, а также замещающую семью. Организуются выходы в трудовые коллективы с лекциями и диалоговыми площадками, проводятся конкурсы, челленджи, акции.

Как отмечается, лекционная форма воспринимается не всегда положительно, а вот интерактивная, игровая имеет гораздо больше успеха.

Люди, обращающиеся в Национальный центр усыновления, могут рассчитывать на помощь в пределах компетенции организации. Каждый звонок для специалистов важен, поскольку позволяет понимать, с какими проблемами сталкиваются граждане.

Срок от момента изъявления желания взять ребенка до его полноценного появления в семье может быть разным - кандидаты иногда долго ожидают конкретного ребенка. Однако период сбора документов и подготовки занимает около 3-4 месяцев.

Подготовка замещающих родителей

Все кандидаты в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели проходят обязательную психологическую диагностику и подготовку перед получением статуса замещающего родителя. Национальным центром усыновления в партнерстве с другими заинтересованными структурами разработаны соответствующие программы.

В программы могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от индивидуальной ситуации и того, как на месте видит работу каждый конкретный психолог.

На выходе замещающие родители должны знать:

особенности адаптации детей;

проблемы, связанные с травмирующим предыдущим опытом у социальных сирот, и способы выхода из таких ситуаций;

вопросы подготовки к школе;

возрастные особенности и возрастные кризисы.

"Многие люди этого не знают, и наша задача - всему этому обучить", - подчеркнула Татьяна Белевич.