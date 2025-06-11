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Более 5,5 тыс. человек присоединились к движению "Спорт для всех"
Проект "Спорт для всех" становится настоящим спортивным трендом столичного лета, привлекая все больше приверженцев активного и здорового образа жизни. На сегодняшний день в дружной команде участников движения уже более 5,5 тыс. человек.
"Спорт для всех" - это проект, который стирает границы и делает спорт доступным каждому независимо от возраста, уровня подготовки и физических возможностей. Мы верим, что спорт - это ключ к здоровью, энергии и гармонии, мы рады делиться этой верой с каждым, - отмечает помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров. - За двое выходных июня мы провели порядка 500 тренировок на 5 площадках Минска - волейбол, баскетбол, футбол, йога, пилатес, зумба и множество других. Каждый день работы проекта - это более 120 организованных занятий с тренерами и судьями, а также целый ряд активностей на любой вкус - бадминтон, фрисби, настольный теннис, дартс и так далее".
Павел Егоров:
"В предстоящие выходные в парке имени 50-летия Великого Октября мы вместе с партнером проекта - сетью фитнес-клубов "Адреналин" - открываем новое направление - фитрок, сочетающее энергию фитнеса и драйв рок-н-ролла. Мы приглашаем всех и каждого стать частью большого спортивного движения "Спорт для всех".
Напомним, что все занятия бесплатные, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте проекта спортдлявсех.бел. Мероприятия проходят на 5 локациях столицы: парк имени 50-летия Великого Октября (Долгобродская, 44), парк имени Уго Чавеса (Неманская, 54), парк экстремальных видов спорта (Столетова, 1), пляж № 4 Цнянского водохранилища и пляж Дрозды 2.