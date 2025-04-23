Семейная политика - одно из приоритетных направлений развития Беларуси. От устойчивости и благополучия семьи зависит в том числе и перспектива развития страны как самостоятельного государства. Более 70 % белорусской молодежи отмечают высокую ценность семьи. Такие данные новых соцопросов озвучили 23 апреля.

В них приняли участие 12 тыс. молодых белорусов из разных регионов страны. По словам специалистов, высокие цифры говорят о том, что молодежь стала более зрелой и заинтересована в укреплении общества и традиционных ценностей белорусского народа. На втором месте молодые люди отдают предпочтение здоровью. А замыкает пятерку ценностей респондентов саморазвитие.

Также у белорусской молодежи поинтересовались, как, на их взгляд, сегодня к молодым людям относится государство. Так, около 84 % опрошенных считают, что наша страна постоянно поддерживает и помогает, а также способствует самореализации.