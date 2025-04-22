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Большой исследовательский проект. Аллею Памяти ветеранов-фронтовиков открыли брестские таможенники
Большой исследовательский проект к 80-летию Победы реализовала Брестская таможня.
22 апреля состоялось открытие Аллеи Памяти. В ее основе - более сотни фотографий ветеранов-фронтовиков с QR-кодами. Все это итог колоссальной работы по увековечению имен участников Великой Отечественной, которые после войны трудились в таможенных органах города.
Памяти ветеранов-фронтовиков
Разместилась Аллея Памяти у главного здания Брестской таможни. Здесь 120 фотографий ветеранов-фронтовиков. Каждый из них внес вклад в Великую Победу.
В ряды Красной армии Николай Степанович Репнев был призван в июле 1941-го. Сначала проходил службу в качестве курсанта авиационно-технической школы в Серпухове, затем стал авиационным механиком. Занимался боевой и материальной подготовкой в Туле. Награжден медалью "За Победу над Германией". В Брестскую таможню поступил в 1946-м и проработал в ней 33 года. Сегодня здесь несет службу и его внучка Анна Гладкая.
"Для меня большая честь продолжать служить в Брестской таможне. Мы в своей семье постоянно рассказываем, что был дедушка, он служил во время Великой Отечественной войны. Каждый год 9 Мая мы участвуем в шествии и тем самым отдаем дань нашей памяти ему", - рассказала Анна Гладкая, старший инспектор Брестской таможни, внучка ветерана Великой Отечественной войны Н. Репнева.
Александр Репнев, сын ветерана Великой Отечественной войны Н. Репнева:
"Весь народ, все, кто участвовал в войне, все совершали свой ратный труд. Это был подвиг во имя Победы, а не во имя каких-то наград. И это чрезвычайно важно для воспитания последующих поколений, людей, которые многого не знают".
Информацию брестские таможенники собирали буквально по крупицам. Изучали личные дела, искали родственников, делали запросы в архивы постсоветского пространства. Сегодня дети, внуки и правнуки фронтовиков - активные участники исследовательской работы - собрались на открытие Аллеи Памяти.
"На работу в Брестскую таможню я был принят в январе 1963 года. В это время в таможне примерно около 45-50 % были участники Великой Отечественной войны. Они с большой любовью и уважением относились к нам, к молодым сотрудникам. Это были уважаемые люди", - поделился Георгий Козлов, ветеран таможенных органов Беларуси.
Сергей Якута, начальник Брестской таможни:
"Привлекали к этой работе в первую очередь молодежь, именно нашу ячейку БРСМ. Большой вклад внесли родственники наших ветеранов. Действительно, получилась история подвига и история судьбы каждого нашего фронтовика. И, конечно, вся эта работа важна. Она важна для сохранения исторической памяти. И, как уже известно, без знания прошлого нет ни настоящего, и не будет и будущего".
На реализацию проекта по увековечиванию памяти героев Брестской таможни ушло 5 лет.